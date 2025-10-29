Il confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina oggi a Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata del 29 ottobre

Andrà in onda oggi, a poche ore dal momento in cui è stato registrato, il confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne. Meno di un giorno dopo la registrazione del 28 ottobre, la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi ha deciso di trasmettere quanto accaduto in studio, probabilmente per evitare nuovi aggiornamenti o colpi di scena. Ecco che cosa vedremo nella puntata in onda oggi, 29 ottobre, su Canale 5.

Andrà in onda oggi, a poche ore dal momento in cui è stata registrata nello studio di Uomini e Donne, la puntata dedicata quasi interamente al confronto tra Ciro Solimeno, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Come anticipato da Fanpage.it ieri, Martina De Ioannon ha preferito non essere presente. La romana ha spiegato alla redazione di non avere voluto mancare di rispetto ai suoi genitori accettando di incontrare Ciro, e ha aggiunto che alcune dichiarazioni del suo ex avrebbero pesantemente offeso la famiglia De Ioannon. A parlare al suo posto è stato Gianmarco, ex corteggiatore che al momento Martina sta frequentando lontano dalle telecamere.

Gianmarco Steri di fronte a Ciro Solimeno: il romano ha difeso Martina

È stato Gianmarco, unico a presentarsi in studio per confrontarsi con Ciro e con l’ex fidanzata Cristina, a parlare al posto di Martina. Il barbiere ha garantito che la relazione con De Ioannon sarebbe cominciata solo successivamente alla rottura con Solimeno. Di fronte alle accuse di Cristina, che gli ha rimproverato di avere sempre avuto il desiderio di stare con Martina anche durante la loro relazione, Gianmarco ha negato e ha spiegato che i sentimenti per la ex protagonista di Temptation Island si sarebbero riaccesi solo dopo averla incontrata in un locale a Roma.

Il nodo della collana regalata a Martina da Gianmarco

Al centro della discussione tra i tre anche la decisione di Martina di tornare a indossare la collana ricevuta in dono da Gianmarco proprio durante una loro esterna a Uomini e Donne. Ciro ha spiegato di essersi reso conto della relazione tra Martina e Steri proprio dopo averla vista indossare quel regalo ricevuto in trasmissione. Una scelta che lo avrebbe ferito, in quanto De Ioannon non si sarebbe preoccupata di comunicargli direttamente quanto accaduto dopo la loro rottura e, in particolare, il fatto che fosse tornata a frequentare Gianmarco a telecamere spente. Per quel gesto indelicato, Gianmarco si è scusato, ma il rapporto tra loro sembrerebbe essere rimasto freddo. Anche Cristina, infine, si è detta convinta che le cose siano andate esattamente come aveva immaginato da tempo.