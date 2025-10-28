Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: l’incontro tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Martina rifiuta l’invito

Su Fanpage.it in esclusiva le anticipazioni di quanto accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi. In studio Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Martina De Ioannon ha disertato l’invito per evitare di incontrare il suo ex.

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi, come appreso da Fanpage.it in esclusiva, si è svolto il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno. Martina De Ioannon ha invece scelto di non partecipare, spiegando alla redazione di avere già detto all’ex compagno tutto ciò che riteneva necessario. Dietro le quinte, la giovane ha aggiunto di aver preferito non prendere parte al chiarimento anche per rispetto nei confronti dei suoi genitori, che sarebbero rimasti feriti da alcuni atteggiamenti e dichiarazioni tenuti da Solimeno dopo la fine del loro legame.

La versione di Gianmarco Steri sul primo incontro con Martina De Ioannon

Ciro è stato il primo a prendere la parola, spiegando di essere rimasto sorpreso e amareggiato per le tempistiche del legame nato tra Gianmarco e la sua ex Martina, soprattutto dopo aver visto la romana indossare la collana che lui stesso le aveva regalato. Gianmarco ha difeso la nuova compagna, chiarendo che nulla di quanto accaduto avrebbe avuto l’intento di ferire i rispettivi ex. Entrambi, ha raccontato, avrebbero semplicemente fatto fatica a trattenersi dall’avvicinarsi una volta tornati single.

Il silenzio di Cristina Ferrara e le spiegazioni di Gianmarco che ha negato il tradimento

Cristina è rimasta in silenzio per gran parte del confronto tra Gianmarco e Ciro, intervenendo solo per dire di esserci rimasta male. Ha aggiunto di essersi accorta da tempo che la testa di Steri fosse altrove, intuendo che potesse esserci un’altra donna. Gianmarco ha però negato, spiegando di aver cominciato a provare un sentimento per Martina solo dopo averla incontrata casualmente in un locale a Roma e che quell'incontro sarebbe avvenuto dopo la fine della loro storia. Nessuno dei due, ha precisato, avrebbe tradito il proprio ex partner.