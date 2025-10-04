Cristina Ferrara dopo la rottura con Gianmarco Steri: “Momento difficile, esco poco e mi sono chiusa in me”

Dopo la notizia di qualche settimana fa della fine della storia con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara riappare provata sui social e attraverso alcune stories su Instagram spiega di star vivendo un momento complesso, non legato in particolare a qualcuno o qualcosa: “Non ha senso mostrare che va tutto bene se non è così”.

Le parole di Cristina Ferrara

Cristina Ferrara ha deciso di aprirsi con i suoi follower, raccontando di stare attraversando un periodo particolarmente delicato della sua vita. In una serie di storie su Instagram, l'ed corteggiatrice ha spiegato di trovarsi in una fase di cambiamento personale, fatta di riflessioni e piccole difficoltà quotidiane. "Volevo condividere con voi un mio momento – ha raccontato – è un momento un po’ complesso per me, non legato a qualcosa o a qualcuno. È un periodo di cambiamento, in cui sono cambiate e stanno cambiando un po’ di cose. E come ogni cambiamento, penso succeda a tutti, c’è una fase destabilizzante. Io mi trovo in quella fase ora".

Cristina ha spiegato di essersi chiusa un po’ in se stessa, scegliendo di dedicarsi alle cose più importanti: la famiglia, la casa e il lavoro. "Sto condividendo poco perché mi sono chiusa in me, nelle mie cose. Esco poco, non mi va di uscire", ha confessato. A sostenerla, però, c’è la rete affettiva che ha intorno. "Per fortuna ho la mia famiglia e le mie amiche che cercano di farmi stare più serena possibile ogni giorno", ha detto, aggiungendo di trovare forza anche nella sua routine: "La mia vita va avanti, con piccole difficoltà, ma sto cercando di fare più cose possibili per evadere. È giusto così".

La notizia della rottura con Gianmarco Steri

Ad annunciare la rottura, con un post pubblicato su Instagram, era stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto raccontato dall'uomo, la decisione di separarsi sarebbe stata presa senza particolari drammi e senza il coinvolgimento delle persone a loro vicine. Semplicemente, i due avrebbero preso atto che quel legame nato davanti alle telecamere non ha superato la prova della vita reale.