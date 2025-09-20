Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati, l’accusa: “Superficiale, da parte sua solo assenza e mancanze”

Gianmarco Steri ha annunciato la separazione da Cristina Ferrara. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che la relazione con la donna scelta in trasmissione è giunta al termine. Cristina, in un altro post, gli ha invece scaricato addosso la colpa.

La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati. Ad annunciarlo, con un post pubblicato su Instagram, è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto raccontato dall'uomo, la decisione di separarsi sarebbe stata presa senza particolari drammi e senza il coinvolgimento delle persone a loro vicine. Semplicemente, i due avrebbero preso atto che quel legame nato davanti alle telecamere non ha superato la prova della vita reale. Ma la versione di Cristina racconta una storia completamente diversa.

L’annuncio di Gianmarco Steri: “Con Cristina è finita, ma mia madre e i miei amici non c’entrano”

Consapevole delle critiche ricevute sui social nelle ultime settimane, Gianmarco ha scelto di rompere il silenzio ufficializzando la separazione da Cristina. L’ex tronista ha precisato di aver mal sopportato l’eccessiva attenzione mediatica piombata sulla coppia e, soprattutto, di essere rimasto ferito da quanto scritto e detto da chi avrebbe dovuto sostenerli. “Mia madre e i miei amici non c’entrano niente”, ha puntualizzato in una story, “Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no. Non per questo bisogna ferire”.

La versione di Cristina Ferrara: “In Gianmarco ho visto solo superficialità”

Molto più dure le parole di Cristina, che ha attribuito all’ex tronista la responsabilità del fallimento della loro storia. In una lunga Instagram story, ha raccontato di essere stata l’unica a provare davvero a far funzionare la relazione, ricevendo in cambio solo silenzi, assenze e mancanze. “Da parte sua", ha scritto, "è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole”. La giovane ha spiegato di aver tentato più volte di salvare il rapporto, fino a rendersi conto che dall’altra parte non c’era lo stesso desiderio di costruire una storia d’amore reale. Parole che tradiscono una profonda delusione e che chiudono, almeno per ora, una vicenda destinata a provocare ancora rumore.