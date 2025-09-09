Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara, l’indiscrezione: “Lei non piace a sua mamma e ai suoi amici”

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sarebbero lasciati dopo solo pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne, registrata lo scorso maggio. L'ultimo post di coppia risale a tre settimane fa, quando hanno postato una foto insieme sui loro profili Instagram. Da allora, poi, il silenzio, che ha dato adito ai rumors alimentati anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano: "Lui ha lasciato lei, non piace a sua mamma e ai suoi amici".

L'indiscrezione sulla rottura

Dopo le vacanze estive in barca trascorse insieme a Positano, l'ex tronista romano e Cristina non si sono più mostrati insieme sui social. Il loro ultimo post di coppia risale a tre settimane fa e lui, negli scorsi giorni, ha anche partecipato a un matrimonio senza la sua fidanzata. Questi elementi hanno contribuito ad alimentare le voci su una possibile crisi e a rincarare la dose ci ha pensato anche Deianira Marzano. "Si sono ufficialmente lasciati", riferisce un utente in un messaggio inviato all'esperta di gossip, che lo ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram: "L'ho saputo da persone molto vicine a loro". A prendere la decisione sarebbe stato proprio l'ex tronista: "Lui ha lasciato lei".

"Lei non piace ai suoi cari, lui non ha il coraggio di lottare"

Un'altra fonte diversa dalla prima, che Deianira ha comunque voluto mantenere anonima, riferisce anche informazioni sui motivi che avrebbero spinto Steri a scegliere di mettere un punto: "La rottura c'è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui. Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare". In effetti, già ai tempi del percorso sul trono gli amici del ragazzo, invitati anche spesso a presenziare in studio, si erano mostrati più propensi nei confronti di Nadia Di Diodato, ma questo non aveva precluso al tronista di scegliere con il cuore ciò che più desiderava in quel momento.