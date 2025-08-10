“Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati”, cosa è successo alla coppia dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sarebbero lasciati stando a quanto rivela Deianira Marzano. A corredo di una foto dell’ex tronista al mare con alcuni amici, l’influencer del pettegolezzo online aggiunge: “Cristina sta male”.

Tirerebbe di nuovo aria di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia nata nell'ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Sono settimane che si vocifera di alti e bassi per i due: nonostante le ultime dichiarazioni dell'ex tronista sulla fidanzata, risalenti allo scorso 28 luglio, le cose sarebbero cambiate in maniera repentina. Deianira Marzano ha pubblicato la foto di Steri in compagnia di un amico e due ragazze, poi il rumor: "È finita, lei sta male".

La presunta rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Gianmarco Steri sarebbe in Sicilia, a Terrasini, in compagnia di amici. L'ex tronista è stato paparazzato da alcune talpe e nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso una sua foto in compagnia di alcuni amici, un ragazzo e due ragazze. "Incontri tra amici", sottolinea, però, Deinira Marzano. Stando al racconto di un utente, rilasciato all'influencer del pettegolezzo online, Steri avrebbe rimosso la foto di Cristina dal suo cellulare. La Marzano così aggiunge: "Ve l'ho detto, è finita. E Cristina sta male per lui".

Nessuna segnalazione o parola invece su Cristina Ferrara, se non che starebbe soffrendo per la delicata situazione sentimentale. Dopo la scelta a Uomini e Donne, i due avrebbero vissuto più momenti di crisi, stando ai gossip circolati sul loro conto, ma lo scorso 28 luglio Steri raccontò di essere innamorato e che la storia procedeva a gonfie vele.

Le ultime dichiarazioni di Gianmarco Steri su Cristina Ferrara

Lo scorso 28 luglio Gianmarco Steri, in un'intervista a Chi, raccontò di aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna con la fidanzata conosciuta a Uomini e Donne, con la quale procedeva tutto a gonfie vele. La loro vicinanza costante gli ha permesso di conoscersi a fondo: "Siamo stati 24 ore su 24 insieme, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi", disse.