Martina De Ioannon e Gianmarco Steri in un triangolo al Grande Fratello: “Ciro Solimeno le ha dato un ultimatum”

Secondo alcune indiscrezioni, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sarebbero in lizza per diventare nuovi concorrenti del Grande Fratello. Ciro Solimneo, però, attuale fidanzato dell’ex tronista, le avrebbe dato un ultimatum: “Partecipa solo se lui non c’è”.

Manca sempre meno all'inizio del Grande Fratello. Da mesi si rincorrono le voci di una probabile partecipazione di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che a Uomini e Donne avevano partecipato rispettivamente come tronista e corteggiatore. Ciro Solimeno, che poi fu la scelta e che ora è l'attuale fidanzato della romana, secondo alcune indiscrezioni avrebbe posto una condizione precisa affinché lei possa prendere parte al programma.

L'ultimatum di Ciro Solimeno a Martina De Ioannon

Proseguono i provini per il nuovo cast del Grande Fratello, con un mix di personaggi già noti e volti nuovi. Tra i più chiacchierati ci sono Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, e Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore e poi tronista. La situazione, però, si è complicata a causa di una presunta opposizione del fidanzato di Martina, Ciro Solimeno, che avrebbe messo alle strette la compagna. Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine a Deianira Marzano, Ciro avrebbe posto un ultimatum a Martina: se Gianmarco sarà tra i partecipanti, lei non entrerà nella casa. Una posizione forte che sembra rivelare una certa sfiducia nei confronti della fidanzata e, soprattutto, verso il suo ex rivale in amore. La situazione, dunque, si complica, con Martina che si trova a dover scegliere tra l'amore e la carriera televisiva.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Il dietro-front su Gianmarco Steri

Nel frattempo, sempre attraverso Deianira Marzano, è emersa un'altra rivelazione che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Ciro: Gianmarco Steri, secondo alcune voci, non sarebbe stato chiamato a partecipare al Grande Fratello e le speculazioni sulla sua presenza sarebbero infondate. Se questa notizia fosse confermata, il fidanzato di Martina potrebbe avere meno motivi di preoccupazione, visto che il suo ex rivale in amore non farà parte del reality.