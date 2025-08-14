Gianmarco Steri e Cristina Ferrara smentiscono le voci di crisi, il video insieme mano nella mano

Nessuna crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: dopo le voci di rottura e l’avvistamento durante una lite, la coppia di Uomini e Donne è stata vista visti mano nella mano a Paestum.

Nessuna crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo le voci di rottura e l'avvistamento durante una presunta lite, la coppia nata a Uomini e Donne ha ritrovato la stabilità. I due sono stati visti insieme mano nella mano a Paestum e su Instagram compaiono anche foto nello stesso luogo. La loro storia d'amore è nata nel dating di Maria De Filippi, quando il tronista ha scelto di continuare a conoscere la ragazza fuori dal programma.

Il video che smentisce la crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non ci sarebbe nessuna crisi, contrariamente alle segnalazioni degli ultimi giorni. Come si vede in un video che circola su TikTok, la coppia è stata avvistata mano nella mano durante una passeggiata a Paestum, in Campania. Le immagini risalgono allo scorso 13 agosto. I due mettono a tacere tutte le indiscrezioni sul loro conto, facendo intendere che la relazione procede al meglio. Al recente avvistamento si aggiungono anche delle stories Instagram condivise da entrambi che li ritraggono nello stesso luogo. L'ex corteggiatrice ha anche pubblicato un breve video di Steri in accappatoio, che non lascia spazio a dubbi.

Cosa sarebbe successo alla coppia dopo Uomini e Donne: le indiscrezioni

Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco avrebbero attraversato dei momenti di difficoltà. L'ex tronista, stando a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, era stato visto al mare con alcune amiche, mentre della fidanzata non c'era traccia. "Cristina sta male per lui", si leggeva nell'indiscrezione, che parlava persino di rottura dopo pochi mesi di frequentazione. Più di recente, poi, i due erano stati visti insieme a Salerno, ma l'immagine non dava l'idea di un incontro chiarificatore, anzi, tutto il contrario: "Hanno passato tutta la sera a discutere" e senza arrivare a un punto di incontro, si leggeva nella segnalazione.