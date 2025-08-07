Nadia Di Diodato cambia vita dopo Uomini e Donne, cosa fa oggi l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è stata una degli eventi salienti dell'edizione 2024/2025 del dating show condotto da Maria De Filippi. A Nadia Di Diodato andrò male, visto che il tronista scelse di continuare a conoscere Cristina Ferrara lontano dalle telecamere, ma l'ex corteggiatrice abruzzese non si è persa d'animo e ha continuato ad investire nei progetti in cui era coinvolta lontana dalle telecamere. Un futuro che, però, al momento non contempla la televisione.

Il cambio di vita di Nadia Di Diodato dopo Uomini e Donne

Nonostante le voci che la ritraevano come possibile futura tronista di Uomini e Donne, il futuro di Nadia Di Diodato sembra essere decisamente lontano dalla televisione. A comunicarlo è stata lei stessa su Instagram, annunciando l'imminente apertura di un locale che gestirà personalmente insieme alla sua famiglia. Si tratta di un bar che sarà ubicato ad Intermesoli, in Abruzzo: "I miei genitori e mio fratello abitano qui ma io, eterna nostalgica, ogni tanto passo a trovarli", le parole. Il bar era una scuola materna che adesso si trasformerà in un posto dotato di una piccola cucina, "nella quale cucineremo tanti arrosticini", ha precisato l'ex corteggiatrice. L'inaugurazione si terrà il 9 agosto.

Il percorso a Uomini e Donne con Gianmarco Steri

Durante il suo percorso a Uomini e Donne con Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato ha spesso dimostrato una personalità forte e decisa, che spesso l'ha portata a scontrarsi con il tronista e con la sua rivale diretta, Cristina Ferrara. Dopo diversi alti e bassi, tra i due si era creato un feeling importante e c'erano stati diversi baci, ma alla fine lui ha scelto la napoletana. Oggi, tra i due non sembrano esserci rancori, e l'abruzzese è tornata a concentrarsi sul suo percorso di studi e, adesso, sulla nuova attività di famiglia.