Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la scelta di Gianmarco Steri: “Avevo bisogno di un po’ di tempo”

A cura di Sara Leombruno

Per la prima volta dopo la scelta di Gianmarco Steri, trasmessa in prima serata su Canale 5 ormai due settimane fa, Nadia Di Diodato parla della sua esperienza nel dating show. La ragazza ha detto di aver avuto bisogno di un po' di tempo per pensare: "Chiedo scusa per non aver risposto".

Le parole di Nadia Di Diodato dopo la scelta di Gianmarco Steri

Con una story pubblicata su sfondo nero su Instagram, Nadia Di Diodato ha rotto il silenzio dopo la delusione di non essere scelta dal tronista romano, che ha preferito continuare a conoscere Cristina Ferrara lontano dalle telecamere: "Vi ho letto e continuo a leggervi tutti! Non so come ringraziarvi delle belle parole, del supporto, della comprensione e dell'empatia mostrati nei miei confronti. Non fa mai male sentirsi meno soli e siete stati fondamentali", le parole.

La ragazza ha chiesto scusa a chi le ha scritto in queste settimane per esprimerle solidarietà: "A volte si ha solo bisogno di un po' di tempo per perdersi nei propri pensieri". Poi, la stoccata agli haters: "Ringrazio anche tutti coloro che non si sono risparmiati insulti cattivi e gratuiti, dimenticando, forse, per un attimo, di essere loro stessi persone umane, figli, genitori, zii o nonni. Io sto bene, lavoro, preparo la tesi, progetto viaggi e mi godo famiglia e amici più che posso".

Come procede la conoscenza tra il tronista e Cristina Ferrara

Nel frattempo, la conoscenza tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara procede a gonfie vele. I due continuano a spostarsi da Salerno a Roma, ma la loro intenzione, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi futuri, è quella di andare a convivere. Non è escluso che l'ormai ex tronista possa ritornare in altre vesti nel dating show condotto da Maria De Filippi come hair stylist.