Gianmarco Steri rimane a Uomini e Donne dopo il trono, l'indiscrezione: "Lavorerà come hair stylist" Dopo l'esperienza come tronista appena conclusa, Gianmarco Steri potrebbe rimanere a Uomini e Donne nella prossima edizione con un ruolo inedito. Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe lavorare nel dietro le quinte come hair stylist. Il 28enne a Roma è titolare di due barber shop.

Gianmarco Steri ancora a Uomini e Donne. Dopo l'esperienza come corteggiatore di Martina De Ioannon e quella da tronista (conclusasi con la scelta di Cristina Ferrara), il 28enne potrebbe rimanere nel dating show di Maria De Filippi con un ruolo inedito, che lo vedrebbe impegnato nel dietro le quinte. A lanciare l'indiscrezione Amedevo Venza sui social.

"Gianmarco Steri a Uomini e Donne come hair stylist"

Stando all'indiscrezione che circola sui social, l'ex tronista potrebbe tornare a settembre a Uomini e Donne come hair stylist, vista la sua professione di barbiere. Dopo due esperienze davanti alle telecamere, il 28enne potrebbe quindi mettere in campo le sue conoscenze professionali nel dietro le quinte. "Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma. Il team starebbe valutando l'idea di inserirlo già da settembre", ha scritto Amedeo Venza. Gianmarco Steri a Roma è titolare di due barber show e organizza anche corsi di formazione.

Il percorso da tronista di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Dopo l'esperienza da corteggiatore di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è tornato a Uomini e Donne come tronista. Il suo trono, a cui si erano candidate migliaia di pretendenti, si è concluso con uno speciale andato in onda su Canale 5 lo scorso 30 maggio. Il 28enne ha scelto di continuare a frequentare la corteggiatrice Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Tra loro un percorso fatto di alti e bassi, litigate e incomprensioni ma anche tanta passione e voglia di conoscersi. "Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso, e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona'. Vedo una ragazza buona, che va capita. Mi piaci tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”, sono state le parole di Gianmarco in diretta, a cui la ragazza ha subito detto sì.