Gianmarco Steri innamorato di Cristina Ferrara: “È come se stessimo insieme da più di due mesi”

Nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a gonfie vele lontano dagli studi del dating show. Dopo la scelta del 30 maggio, la coppia si è mostrata sempre più uniti sui social. Le voci di crisi sono state subito smentite e oggi l'ex tronista conferma il forte legame che lo unisce alla sua dolce metà.

La storia d'amore tra Gianamrco Steri e Cristina Ferrara

La scintilla tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è scattata sotto i riflettori del dating show Uomini e Donne e non si è spenta neanche lontano dalle telecamere. Nonostante una serie di alti e bassi, i due – nella puntata del 30 maggio – hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. Nei giorni e nelle settimane successive, la coppia ha continuato a mostrarsi più unita che mai sui social, tra foto che raccontavano viaggi insieme e scatti in cui si scambiavano teneri baci. Anche le voci di una presunta crisi tra loro sono state ben presto smentite dalla stessa Ferrara, che in una diretta Instagram aveva assicurato che non c'era alcuna tensione tra loro. E ora, le recenti dichiarazioni dell'ex tronista, non sono che una conferma del forte legame tra loro.

Gianmarco Steri su Cristina Ferrara: "È come se stessimo insieme da molto più di due mesi"

Intervistato da Chi, Gianmarco Steri ha raccontato le vacanze in Sardegna al fianco della sua dolce metà. Al settimanale, ha rivelato anche alcuni dettagli della loro storia lontano dalle telecamere: "Siamo stati 24 ore su 24 insieme, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi". Al riparo dagli occhi del pubblico, l'ex tronista ha scoperto una "ragazza molto semplice", con cui si trova molto in sintonia.

Nonostante stia ancora cercando di fare i conti con la nuova ondata di notorietà, ha spiegato di volersi affermare dal punto di vista lavorativo: "Sto cercando di stabilizzarmi di più nel mio settore, non abbandonerei mai il mio lavoro. Amo fare il barbiere e ho in mente di ingrandire il mio salone".