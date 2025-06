video suggerito

Gianmarco Steri in crisi con Cristina Ferrara, la smentita della scelta del noto tronista Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sono usciti insieme da Uomini e Donne da poco più di un mese, e qualcuno già ipotizza che ci sia aria di crisi. L’ex corteggiatrice, però, smentisce i rumors. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando è finito Uomini e Donne, con la scelta di Gianmarco Steri che ha deciso di continuare la conoscenza con Cristina Ferrara lontano dalle telecamere, i fan della coppia hanno avuto modo di conoscere ancor meglio i due protagonisti ovviamente attraverso i social. Ed è proprio in una delle dirette che l'ex corteggiatrice ha raccontato di aver dovuto lasciare il suo posto di lavoro verso la fine del programma di Canale 5. Non è stata una scelta semplice, ma è stato un passo che le ha consentito di darsi la possibilità di seguire anche alcuni progetti che aveva in mente da tempo. Intanto, chi ha immaginato che tra lei e il tronista potesse esserci una crisi, si è dovuto ricredere.

Cristina Ferrara e la necessità di lasciare lavoro

Durante una diretta su TikTok, Cristina Ferrara si è raccontata rispondendo ad alcune delle domande rivoltele dai suoi fan, curiosi di sapere qualcosa in più sulla sua vita, oltre che all'evoluzione della storia d'amore con Gianmarco. Ed è così che dopo aver ringraziato per alcuni complimenti, Cristina racconta di aver dovuto cambiare i suoi piani lavorativi per partecipare pienamente al programma di Canale 5:

Lavoravo per un centro medico, ero un assistente, dopodiché anche con il programma era difficile, quindi verso la fine ho dovuto lasciare perché non riuscivo ad organizzarmi con gli spostamenti. All’inizio facevo tanti spostamenti e me la sono gestita abbastanza bene, poi verso la fine ho dovuto mollare la presa. Sto aiutando i miei in azienda, hanno un negozio anche loro, ogni tanto li aiuto per fare cose di grafica, piuttosto che con i clienti, poi, come vi dicevo ho un po’ di progetti in mente da portare avanti.

L'ipotesi crisi con Gianmarco Steri

Intanto, non mancano domande su Gianmarco Steri, anche lui tra i partecipanti della diretta che provava ad interagire scherzando e ogni tanto prendendola amorevolmente in giro. I due non sono insieme: "Gianmarco è a Marbella ad un addio al celibato, quindi sì, è in vacanza" ha detto Cristina che poi ha commentato anche chi le ha fatto di notare di essere una coppia poco sociale: "È vero, lo so, spero di farcela. Ma lo spero perché vorrei sentirvi più spesso" ammette. Per chi, quindi, aveva ipotizzato che tra loro ci fosse già una crisi, dovrà ritirare le ipotesi, dal momento che tra loro sembra andare tutto per il meglio.