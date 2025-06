video suggerito

Cristina Ferrara a Uomini e Donne, le prime parole dopo la scelta di Gianmarco Steri: “Tutto così pieno di vita” Cristina Ferrara rompe il silenzio sui social e tira le somme sul suo percorso con Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Le parole dell’ex corteggiatrice a corredo di alcuni scatti su Instagram: “A volte, sentire è già abbastanza”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha deciso di proseguire il suo percorso con Cristina Ferrara lontano dalle telecamere. I due, adesso, sono ufficialmente fidanzati e l'ex corteggiatrice ha voluto tirare le somme del suo percorso nel dating-show di Maria De Filippi. Le parole a corredo di alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram: "È stato tutto così profondamente bello, così pieno di vita".

Le prime parole di Cristina Ferrara dopo la scelta di Gianmarco Steri

"Ripercorro ogni istante con il cuore che ancora batte forte. A tutte le persone che erano lì con me, a chi mi ha amata senza riserve, condiviso un silenzio, una risata, una parola o una lacrima… a chi da fuori mi ha sostenuta: siete stati parte di qualcosa di immenso". Sono queste le parole con cui Cristina Ferrara ha aperto un lungo post su Instagram in cui ha tratto un bilancio della sua avventura a Uomini e Donne.

La napoletana è stata scelta da Gianmarco Steri e, attraverso un carosello che la ritrae insieme al suo fidanzato e alla redazione del dating show, ha voluto ringraziare chi in questi mesi l'ha supportata con "ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo pieno di umanità". Per Ferrara "è stato tutto così profondamente bello, così pieno di vita". E ancora: "Certe cose non hanno bisogno di essere dette. Perché a volte, sentire è già abbastanza".

Leggi anche La reazione inaspettata di Martina De Ioannon durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

La reazione di Gianmarco dopo la scelta

Anche il tronista ha affidato ai social il primo pensiero dopo la conclusione del suo percorso nel dating-show. Il ragazzo ha stretto un legame saldo con tutti gli addetti ai lavori, visto che la sua esperienza era già cominciata mesi prima dell'inizio del trono, quando partecipò come corteggiatore di Martina De Ioannon. Il romano ha condiviso delle foto insieme a Cristina e agli altri membri della redazione, inclusi Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un particolare, però, non è passato inosservato: tra tutti, non ha incluso Nadia Di Diodato.