video suggerito

Gianmarco Steri e il primo incontro con Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne: “Ci siamo visti direttamente in camera” Gianmarco Steri e Cristina Ferrara raccontano in un’intervista i momenti successivi alla scelta di Uomini e Donne. I due hanno cominciato a frequentarsi lontano dalle telecamere e non hanno nascosto di aver provato momenti d’imbarazzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara raccontano in un'intervista i momenti successivi alla scelta di Uomini e Donne. I due hanno cominciato a frequentarsi lontano dalle telecamere e non hanno nascosto di aver provato momenti d'imbarazzo. Le parole dell'ex corteggiatrice: "Ci siamo incontrati direttamente in camera! Da un contesto ci siamo trovati catapultati in un altro completamente diverso".

Il primo incontro di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara lontano dalle telecamere

In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la coppia ha raccontato come sta vivendo la quotidianità dopo la fine del programma. Ora vedersi è più semplice: i due si spostano da Salerno a Roma in modo alternato e si separano solo per poco tempo. La prima volta senza telecamere è stata un po' imbarazzante, come raccontato dall'ex tronista: "Molto diverso rispetto a prima, una sensazione bella con una puntina di disagio… ma un disagio molto bello". Cristina, dal canto suo, ha aggiunto: "lo mi sono sentita come se avessi 14 anni, come le prime volte quando esci con il tuo fidanzatino. Anche perché ci siamo incontrati direttamente in camera".

Da un contesto ci siamo trovati catapultati in un altro completamente diverso. Però è stato molto bello e naturale, abbiamo mangiato una pizza in terrazza e abbiamo parlato, parlato e parlato… è stato coinvolgente.

Il romano si è mostrato fin da subito abbastanza geloso della sua fidanzata: "Pensate che avevamo comprato due cornetti una sera da mangiare dopocena, si è aperto un discorso, si è ingelosito e niente… la mattina dopo stavano ancora là! Non è più riuscito a mangiare. Quando diventa geloso cambia proprio espressione, smette di parlare. Anche lui è un ragazzo complesso", ha aggiunto lei.

Le parole del tronista su Nadia Di Diodato

A domanda diretta se avesse avuto modo di sentire Nadia Di Diodato, la corteggiatrice che non ha scelto: "L'ho vista molto turbata in quel momento, ma alla fine anche questo faceva parte del percorso. Non l'ho più sentita, ma le auguro il meglio perché abbiamo passato bei momenti insieme".