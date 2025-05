video suggerito

Cristina Ferrara a 2 settimane dalla scelta: "Gianmarco vuole convivere, le nostre notti vanno molto bene" La prima intervista rilasciata da Cristina Ferrara e Gianmarco Steri a due settimane dalla scelta a Uomini e Donne. L'ex tronista e la corteggiatrice scelta in trasmissione si sono raccontati di fronte alle telecamere di Witty Tv.

A cura di Stefania Rocco

“Quanto ero convinta di essere la scelta? Il giorno prima 8/9. Il giorno della scelta 3”: comincia con la sicurezza che ha contraddistinto tutto il suo percorso a Uomini e Donne la prima intervista che Cristina Ferrara ha rilasciato a Witty Tv a due settimane dalla scelta di Gianmarco Steri. L’ex corteggiatrice salernitana e il barbiere romano si sono ritrovati dietro le quinte del dating show che ha permesso loro di conoscersi per fare un primo bilancio pubblico di questo percorso di coppia appena cominciato. E, per il momento, entrambi sembrerebbero essere soddisfatti di quanto imparato l’uno a proposito dell’altro fino a oggi.

Gianmarco Steri: “Cristina è gelosa, pure troppo”

“Non mi aspettavo che Cristina fosse più pesante di me”, ha dichiarato Gianmarco elencando alcune delle caratteristiche scoperte a proposito di Cristina una volta che entrambi sono tornati alla vita reale, “Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”. “Durante il percorso non mi ha mai dimostrato nulla, non si sbilanciava mai nei miei confronti. Ma ha recuperato, ho scoperto lati suoi che mi fanno impazzire. Poi ci troviamo bene, stiamo sempre insieme. Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati. Nemmeno per due ore”, ha invece aggiunto la donna. Una versione dei fatti confermata da Steri: “Non pensavamo nemmeno noi di stare così tanto tempo insieme. Pensavamo di stare insieme qualche giorno, poi di staccarci. E invece non ci siamo riusciti”.

La prima notte insieme dopo Uomini e Donne

“Com’è andata la prima notte? (Si guardano imbarazzati e ridono, ndr) Benissimo. Diciamo che tutte le notti sono andate molto bene”, è stata Cristina a fornire la risposta più piccante a proposito del rapporto di coppia con Gianmarco. Un’indiscrezione che conferma che l’attrazione tra loro si sarebbe confermata anche lontano dalle telecamere, con la stessa enfasi che aveva caratterizzato la loro conoscenza in studio. Quindi, a sorpresa, Ferrara ha svelato di avere ricevuto una richiesta da parte di Gianmarco: “Mi ha detto che vuole andare a convivere”. Infine, un’ammissione sincera da parte dell’ex corteggiatrice che non ha mai nascosto che il suo, nei confronti del tronista, non è stato un colpo di fulmine: “La prima cosa che ho pensato quando l’ho visto? Che non sapevo se mi piacesse”.