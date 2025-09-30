Anticipazioni Uomini e Donne 30 settembre: Federico chiude con Agnese, non lo attrae fisicamente

In anteprima su Fanpage.it che cosa è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 settembre 2025.

Si sono appena concluse le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne e Fanpage.it apprende in anteprima quanto accaduto nel corso della puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Il primo colpo di scena riguarda Federico Mastrostefano, ex tronista del programma tornato in trasmissione per entrare a far parte del parterre del trono over. Mastrostefano ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Agnese De Pasquale. L'uomo ha ammesso di non nutrire attrazione fisica nei suoi confronti e ha deciso di interrompere la loro conoscenza. A partire da oggi, Federico ha cominciato a frequentare una nuova dama che si chiama Erika.

Le lacrime di Gemma Galgani per Mario Lenti

Nulla di positivo sul fronte delle conoscenze di Gemma Galgani. La dama più rappresentativa del trono over di Canale5, da anni protagonista del programma, continua a piangere per Mario Lenti che, tuttavia, continua a dirsi non interessato. Nella puntata di oggi, l'uomo ha raccontato di essere uscito con Cinzia e Isabella, che continuerà a conoscere con buona pace della torinese, costretta ad accettare di buon grado il fatto che il cavaliere che ha destato il suo interesse sia in realtà intenzionato a conoscere altre donne.

Le accuse di Cristian a Isabella

In puntata, inoltre, Isabella è stata accusata da Cristian di non essere a Uomini e Donne per trovare l'amore. La dama, secondo quanto il cavaliere le ha rimproverato, starebbe utilizzando la popolarità garantitale dal dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5 per trarne un vantaggio personale e professionale, più che per trovare un compagno di vita. Ma la donna ha negato con fermezza le accuse, ribadendo di non avere altro interesse che trovare un uomo con il quale cominciare un percorso sentimentale lontano dalle telecamere del programma.