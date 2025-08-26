L’ex tronista Federico Mastrostefano ritorna a Uomini e Donne, in quali vesti parteciperà al dating show

Tra le novità della nuova stagione di Uomini e Donne c’è un ritorno nel parterre del Trono Over: Federico Mastrostefano, ex tronista tra i più noti dell’edizione 2009. All’epoca scelse Pamela Compagnucci, ma la loro relazione si interruppe poco dopo. A dare la notizia in anteprima è Lorenzo Pugnaloni.

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita con la prima registrazione. Come annunciato dai profili social del programma, sono stati presentati i due nuovi tronisti: Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Tra le novità della puntata anche un ritorno nel parterre del Trono Over: Federico Mastrostefano, ex tronista tra i più noti dell’edizione 2009, che sarà uno dei nuovi Cavalieri. All’epoca scelse Pamela Compagnucci, ma la loro relazione si interruppe poco dopo. A dare la notizia in anteprima è Lorenzo Pugnaloni.

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Nel 2008, Federico Mastrostefano fu tra i tronisti più longevi e riconoscibili del programma. Non incarnava lo stereotipo del tronista classico: non era né vanitoso né sfrontato, ma genuino, spontaneo e divertente. Il suo trono si fece notare per la sua indecisione e per momenti ironici come un “documentario” autoironico sulle sue corteggiatrici. Alla fine, scelse Pamela Compagnucci, anche se la relazione finì poco dopo. Il suo percorso durò quasi un anno, da settembre a maggio. Poi partecipò all’Isola dei Famosi 7.

Chi sono i nuovi tronisti della prossima stagione

Poche ore fa, attraverso le pagine ufficiali social del programma sono stati annunciati i primi due tronisti che siederanno sull'ambita sedia rossa nei prossimi mesi. Si tratta di Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island che nel reality si era avvicinato a Denise Rossi, e Cristiana Anania, un volto nuovo della tv.

Ha 22 anni e ha origini siciliane, lavora come speaker radiofonica presso una radio locale di Palermo e nella vita ha vissuto diversi momenti difficili legati alla separazione dei suoi genitori. È molto legata ai suoi nonni, che ha presentato anche nel video diffuso sui social. Lei e Flavio metteranno alla prova i loro sentimenti, tentando di trovare l'amore nei mesi a venire.