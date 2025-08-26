Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne, chi è la speaker siciliana: “Sono solare e permalosa”

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Ha 22 anni e lavora come speaker radiofonica presso una radio locale. Viene da Palermo ed è molto legata ai suoi nonni.

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Siederà sull'ambita sedia rossa accanto a Flavio Ubirti, annunciato poco fa insieme a lei come nuovo tronista attraverso i canali social ufficiali dello show condotto da Maria De Filippi. Ha 22 anni e lavora come speaker radiofonica presso una radio locale. Viene da Palermo ed è molto legata ai suoi nonni.

Chi è Cristiana Anania, le origini siciliane e il lavoro da speaker

Cristiana Ananaia è stata ufficializzata come nuova tronista di Uomini eDonne il 26 agosto. Attraverso un video diffuso sui canali social ufficiali del programma, la ragazza ha parlato di sé e della sua vita professionale e privata. Viene dalla Sicilia, in particolare da Palermo, ed è molto legata alle sue origini: "Sono una siciliana doc fiera di esserlo, caratterialmente sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e a volte troppo logorroica", le parole.

Dietro questa apparente sicurezza, però, ci sono tanti buchi neri che l'hanno portata a crescere molto più del dovuto, come spiegato da lei stessa: "Sono figlia di genitori separati e ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita, ma accanto a me ci sono stati i miei nonni, Michele e Rosanna, che mi hanno accompagnato fin dall'inizio della mia infanzia e mi hanno dato la protezione e le certezze di cui avevo bisogno".

Il video di presentazione come tronista di Uomini e Donne

Nel filmato, inoltre, Cristiana spiega di aver vissuto per un periodo di tempo a Milano, durante il quale ha molto sentito la mancanza dei suoi affetti. Per questo, ha letto un messaggio che aveva scritto per sua nonna, ma che non le ha mai inviato: "Quando penso alla felicità penso a te, nonna", ha dichiarato, non riuscendo a trattenere le lacrime. Partecipa a Uomini e Donne per trovare l'amore: "Non vedo l'ora di poter vivere tutte le sensazioni che solo grazie all'amore si possono vivere", ha concluso.