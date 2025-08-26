Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne, chi è la speaker siciliana: “Sono solare e permalosa”

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Ha 22 anni e lavora come speaker radiofonica presso una radio locale. Viene da Palermo ed è molto legata ai suoi nonni.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Siederà sull'ambita sedia rossa accanto a Flavio Ubirti, annunciato poco fa insieme a lei come nuovo tronista attraverso i canali social ufficiali dello show condotto da Maria De Filippi. Ha 22 anni e lavora come speaker radiofonica presso una radio locale. Viene da Palermo ed è molto legata ai suoi nonni.

Chi è Cristiana Anania, le origini siciliane e il lavoro da speaker

Cristiana Ananaia è stata ufficializzata come nuova tronista di Uomini eDonne il 26 agosto. Attraverso un video diffuso sui canali social ufficiali del programma, la ragazza ha parlato di sé e della sua vita professionale e privata. Viene dalla Sicilia, in particolare da Palermo, ed è molto legata alle sue origini: "Sono una siciliana doc fiera di esserlo, caratterialmente sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e a volte troppo logorroica", le parole.

Immagine

Dietro questa apparente sicurezza, però, ci sono tanti buchi neri che l'hanno portata a crescere molto più del dovuto, come spiegato da lei stessa: "Sono figlia di genitori separati e ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita, ma accanto a me ci sono stati i miei nonni, Michele e Rosanna, che mi hanno accompagnato fin dall'inizio della mia infanzia e mi hanno dato la protezione e le certezze di cui avevo bisogno".

Leggi anche
Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne, era stato il tentatore di Denise Rossi a Temptation Island

Il video di presentazione come tronista di Uomini e Donne

Nel filmato, inoltre, Cristiana spiega di aver vissuto per un periodo di tempo a Milano, durante il quale ha molto sentito la mancanza dei suoi affetti. Per questo, ha letto un messaggio che aveva scritto per sua nonna, ma che non le ha mai inviato: "Quando penso alla felicità penso a te, nonna", ha dichiarato, non riuscendo a trattenere le lacrime. Partecipa a Uomini e Donne per trovare l'amore: "Non vedo l'ora di poter vivere tutte le sensazioni che solo grazie all'amore si possono vivere", ha concluso.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Donatella Zaccagnini Romito, escort di lusso: "In poche ore guadagnavo quanto un mese di lavoro all'università"
Ingegnere e escort di lusso, la sua battaglia per legalizzare la prostituzione
"Il codice Ateco non basta, per la legge organizzare 'eventi' è ancora reato"
"Regolarizzare la prostituzione permette entrate maggiori nelle casse dello Stato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views