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Cristiana Anania sulla rottura con Ernesto Passaro: “Avevamo preso casa, ma continuare era impossibile”

Cristiana Anania torna a parlare della fine della relazione con Ernesto Passaro, la sua scelta a Uomini e Donne. I motivi spiegati dall’ex tronista: “Ero innamorata già durante il programma, ma c’erano troppe divergenze caratteriali”.
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A cura di Sara Leombruno
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Cristiana Anania torna a parlare della fine della relazione con Ernesto Passaro, la sua scelta a Uomini e Donne. Ospite di Nicole Micoli e Piera Meloni a RDS Next, l'ex tronista palermitana è tornata a parlare dei motivi che hanno portato alla rottura definitiva, arrivata come un fulmine a ciel sereno a poche settimane dall'inizio di una convivenza lampo.

Le parole di Cristiana Anania

Nonostante le recenti polemiche social e le segnalazioni che avevano visto Ernesto in compagnia di altre ragazze subito dopo l'addio, costringendo l'ex tronista a intervenire su Instagram già all'inizio di maggio per confermare la separazione, Anania oggi si dice serena e priva di rimpianti: "Siamo stati insieme per tre mesi ufficialmente. Io ero innamorata di lui già durante il programma, ma quando ci sono troppe divergenze caratteriali non ha senso andare avanti".

I motivi della rottura con Ernesto Passaro

Il progetto di vita comune, naufragato dopo pochissimi giorni, sembra essere stato il vero banco di prova che ha allontanato i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi: "Abbiamo anche preso casa insieme, ma nessuno dei due è stato disposto a scendere a compromessi. Quando capisci che non ci sono compromessi possibili, bisogna andare avanti. Gli voglio comunque bene", ha spiegato la ragazza durante l'intervista.

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Nessun margine per un ritorno di fiamma, dunque. Se nelle ultime settimane Ernesto si è trovato a doversi difendere via social dalle accuse di tradimento e da critiche per via di alcune frecciatine lanciate online, l'ormai ex tronista preferisce voltare pagina. Oggi si dice concentrata esclusivamente sul proprio futuro e sul corteggiatore che non scelse, Federico Cotugno: "È stato difficilissimo dirglielo, ma ho dovuto farlo. Non mi sono mai pentita della scelta presa".

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