Cristiana Anania sulla rottura con Ernesto Passaro: “Avevamo preso casa, ma continuare era impossibile”

Cristiana Anania torna a parlare della fine della relazione con Ernesto Passaro, la sua scelta a Uomini e Donne. I motivi spiegati dall’ex tronista: “Ero innamorata già durante il programma, ma c’erano troppe divergenze caratteriali”.

Cristiana Anania torna a parlare della fine della relazione con Ernesto Passaro, la sua scelta a Uomini e Donne. Ospite di Nicole Micoli e Piera Meloni a RDS Next, l'ex tronista palermitana è tornata a parlare dei motivi che hanno portato alla rottura definitiva, arrivata come un fulmine a ciel sereno a poche settimane dall'inizio di una convivenza lampo.

Le parole di Cristiana Anania

Nonostante le recenti polemiche social e le segnalazioni che avevano visto Ernesto in compagnia di altre ragazze subito dopo l'addio, costringendo l'ex tronista a intervenire su Instagram già all'inizio di maggio per confermare la separazione, Anania oggi si dice serena e priva di rimpianti: "Siamo stati insieme per tre mesi ufficialmente. Io ero innamorata di lui già durante il programma, ma quando ci sono troppe divergenze caratteriali non ha senso andare avanti".

I motivi della rottura con Ernesto Passaro

Il progetto di vita comune, naufragato dopo pochissimi giorni, sembra essere stato il vero banco di prova che ha allontanato i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi: "Abbiamo anche preso casa insieme, ma nessuno dei due è stato disposto a scendere a compromessi. Quando capisci che non ci sono compromessi possibili, bisogna andare avanti. Gli voglio comunque bene", ha spiegato la ragazza durante l'intervista.

Nessun margine per un ritorno di fiamma, dunque. Se nelle ultime settimane Ernesto si è trovato a doversi difendere via social dalle accuse di tradimento e da critiche per via di alcune frecciatine lanciate online, l'ormai ex tronista preferisce voltare pagina. Oggi si dice concentrata esclusivamente sul proprio futuro e sul corteggiatore che non scelse, Federico Cotugno: "È stato difficilissimo dirglielo, ma ho dovuto farlo. Non mi sono mai pentita della scelta presa".