Cristian Gallella replica a Tara Gabrieletto, la sua versione: “Il matrimonio finì perché lei aveva un altro”

Cristian Gallella replica all'intervista rilasciata da Tara Gabrieletto a Fanpage.it. L'ex tronista di Uomini e Donne, in una storia pubblicata su Instagram, ha dato la sua versione sulla fine del matrimonio con la donna che fu la sua scelta nel programma condotto da Maria De Filippi: "Leggo con un certo stupore le recenti dichiarazioni della mia ex moglie, nelle quali vengo descritto come un uomo "senza valori", mentre lei sarebbe stata una vittima impeccabile". Per essere precisi, Tara Gabrieletto nell'intervista rilasciata a Fanpage.it ha dichiarato: "Forse ho valori che non vanno più di moda", non ha accusato il suo ex marito di essere privo di valori. Di seguito la versione di Gallella.

La versione di Cristian Gallella sull'amore finito con Tara Gabrieletto

Cristian Gallella ha ritenuto opportuno "specificare qualche dettaglio" sulla relazione avuta con la sua ex moglie. A suo dire, dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne avrebbe scoperto che Tara aveva un fidanzato ad attenderla a Vicenza. Le sue parole, affidate a una storia pubblicata su Instagram, sono state: "Il giorno della "scelta" alla stazione di Vicenza, un certo "Nicola" attendeva il ritorno della sua fidanzata con un mazzo di fiori in mano…la stessa donna che pochi minuti prima aveva detto "sì" a me davanti a tutta Italia".

Poi, ha replicato a un altro punto dell'intervista. È stato chiesto a Tara Gabrieletto se sia stata in qualche modo responsabile della fine del rapporto di amicizia tra Cristian e Maria De Filippi, come sostenuto dal suo ex marito. La sua risposta è stata: "L'unico ruolo che ho avuto è stato essere la sua compagna. È più facile dare la colpa agli altri che prendersi le proprie responsabilità". Gallella, al contrario, ha ribadito:

Sono stati portati avanti comportamenti e dinamiche poco trasparenti che hanno inevitabilmente rovinato anche il mio rapporto con Maria, donna che io personalmente ho sempre stimato e rispettato, il tutto fatto alle mie spalle e a mia insaputa.

Perché finì il matrimonio tra Cristian e Tara: la versione di Gallella

Tara Gabrieletto ha dichiarato che il matrimonio si è concluso a seguito di un presunto "tradimento" che si è protratto per "mesi e mesi". Ha precisato, inoltre, che quando ha lasciato Cristian, lo "amava ancora follemente" e ha sofferto molto. Gallella fornisce una versione molto diversa. A suo dire, a tradire sarebbe stata Tara: "La fine del nostro matrimonio è arrivata quando io ho scoperto la sua relazione con un certo "Marco". Potrei dire molto altro, ma preferisco fermarmi qui e mantenere un minimo di eleganza. Sentire oggi parlare di "valori" fa sorridere parecchio".