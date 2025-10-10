Tra Rosa Chemical e Vera Gemma è scoppiata la passione: “Incontri notturni nella casa di lei a Trastevere”

Rosa Chemical e Vera Gemma farebbero coppia, tra incontri notturni e passioni segrete: il trapper di Ballando con le Stelle sarebbe stato beccato più volte nella casa dell’attrice a Trastevere.

Rosa Chemical e Vera Gemma, la strana coppia. Il cantante, attualmente impegnato a Ballando con le stelle, e la ruggente figlia del Grande Giuliano Gemma, sono le ultime vittime del gossip. Tra di loro, stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo per Oggi, ci sarebbe addirittura una relazione. Rosa Chemical, dopo aver archiviato la storia con la tiktoker Linda Stabilini, si sarebbe abbandonato alla bellezza di notti romane, complice la sua partecipazione al programma danzante del sabato sera di Rai1, con Vera Gemma.

Gli incontri segreti nel cuore di Roma

"Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma", scrive Dandolo nel suo pezzo. Il rapper, al secolo Manuel Franco Rocati, avrebbe trascorso momenti intensi con l'attrice figlia del grande Giuliano Gemma proprio alla vigilia del suo debutto nel dance show di Rai 1. I due si sarebbero conosciuti attraverso un primo approccio virtuale, per poi decidere di incontrarsi dal vivo. E qui arriva il dettaglio piccante: secondo la ricostruzione del giornalista, Rosa Chemical sarebbe stato avvistato diverse volte mentre entrava, in piena notte, nella lussuosa abitazione di Vera Gemma nel quartiere romano di Trastevere. La stessa casa in cui ha vissuto per anni il padre dell'attrice, il compianto Giuliano Gemma. "I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme", rivela Dandolo, che poi si interroga sulla natura di questa liaison con il suo solito tormentone: "È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo".

Vera Gemma e il debole per i rapper più giovani

Vera Gemma non è nuova a storie con artisti della scena rap e hip hop, spesso più giovani di lei. Durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi si è legata al rapper 22enne Jeda, una relazione terminata in breve tempo. Un anno fa, ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato apertamente di una conoscenza particolare con Guè Pequeno: "Poco dopo l'ultima intervista ho fatto un'audizione a Guè Pequeno. Ci eravamo scritti e condivisi parecchie cose. Lui ha molto gusto per l'arte, intelligente e profondo. Lui è lontano dallo stereotipo del rapper, sono felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui". Dichiarazioni che però erano state smentite dal diretto interessato. Guè Pequeno, infatti, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva chiarito: "Non c'è stato nulla con lei. A me dispiace perché sono cose che ha detto lei. L'ho solo conosciuta, siamo andati a cena, ma come amici e nulla di più". Dopo questo episodio, Vera Gemma si era legata al trapper ventenne Mihail Fulga, in arte Misha Carry. Anche questa frequentazione, però, si è conclusa nel giro di pochi mesi.