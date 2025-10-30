Cristina Ferrara insieme a Raul Dumitras, la prima foto che conferma il flirt tra gli ex di Steri e De Ioannon

Dopo giorni di indiscrezioni, arriva un primo indizio concreto: Cristina Ferrara e Raul Dumitras si starebbero frequentando. La foto che conferma le voci di un flirt tra gli ex di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è stata pubblicata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: a inviargliela, un’utente che ha immortalato i due mentre passeggiano insieme per strada.

Dopo giorni di indiscrezioni, arriva un primo indizio concreto: Cristina Ferrara e Raul Dumitras si starebbero frequentando. La foto che conferma le voci di un flirt tra gli ex di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è stata pubblicata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: a inviargliela, un'utente che ha immortalato i due mentre passeggiano insieme per le strade di Roma.

L'indiscrezione sul flirt e la prima foto insieme

Negli scorsi giorni, ad avallare le voci di un flirt erano state le segnalazioni di vari utenti e alcune mosse social dei diretti interessati, tra cui alcuni scatti in cui si mostravano nelle rispettive stories con la stessa maglietta. Nei messaggi successivi ricevuti da Pugnaloni, un'utente scriveva: “Ciao, ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando. Il ristorante si chiama Pepe Pizza Tuscolana". E ancora: "Raul aveva un cappellino verde e bianco e stava fumando una sigaretta. Cristina indossava leggings neri attillati, le Dr. Martens e una felpa larga. Stavano parlando fuori, isolati".

Uno scatto pubblicato successivamente sembrerebbe però aver fugato ogni dubbio: i due appaiono insieme in un momento di apparente quotidianità, senza nascondersi e senza reticenze. La complicità sembra essere palpabile, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura della loro relazione. Dopo la fine turbolenta della storia con Steri, dunque, l'ex corteggiatrice potrebbe aver voltato pagina.

Il confronto con Gianmarco a Uomini e Donne: "Ti vedi con qualcuno?"

Già nel confronto a Uomini e Donne con il suo ex andato in onda ieri, mercoledì 29 ottobre, Gianmarco aveva chiesto direttamente a Cristina se ci fosse qualcun altro nella sua vita, ma la sua risposta evasiva aveva suscitato più domande che risposte. Ora, però, lo scatto sembra fugare ogni dubbio. Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, è stato un altro volto noto del programma. Dopo il suo percorso a Temptation Island, il romano era rimasto lontano dalle cronache rosa fino a oggi.