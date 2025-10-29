A Uomini e Donne Ciro racconta la rottura con Martina De Ioannon, Gianmarco la difende e spiega perché si è assentata

A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon. Il napoletano ha svelato il motivo per cui è stato lasciato, Gianmarco ha difeso la romana spiegando anche il motivo per il quale si è assentata in studio. “Se fosse venuta qui avrebbe litigato con la famiglia”, le parole.

Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati protagonisti della puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 29 ottobre: grande assente Martina De Iaonnon, che si è rifiutata di partecipare al confronto voluto da Maria De Filippi dopo gli intrecci sentimentali nati tra loro quattro nelle ultime settimane. L'ex tronista romana ha infatti lasciato Ciro Solimeno e oggi frequenta Gianmarco Steri, che aveva a sua volta lasciato Cristina Ferrara. Nello studio del dating show Gianmarco ha spiegato il motivo per il quale Martina De Ioannon ha deciso di non presentarsi in studio, poi si è confrontato con Ciro su quanto accaduto nelle ultime settimane.

Perché Martina De Ioannon ha scelto di non presentarsi in studio

"Abbiamo invitato tutti, Gianmarco c'è ma Martina non è voluta venire" ha dichiarato Maria De Filippi a Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, prima di far entrare in studio Steri. "L'unica cosa coerente che ha fatto", ha commentato Ciro. Gianmarco ha allora aggiunto il motivo per il quale la De Ioannon ha deciso di non partecipare al confronto: "Ci stiamo frequentando, ma c'è un motivo se lei non c'è qui. Martina non se ne frega niente di nulla, affronta tutto senza problemi. Ma sono uscite interviste dove si è parlato di intimità, e sarebbe andata contro la famiglia se fosse venuta qui. Nessuna mancanza di coraggio, ma la presenza qui sarebbe stato spettacolarizzare una cosa intima". L'intervista a cui ha fatto riferimento è quella di Ciro Solimeno rilasciata negli ultimi giorni e nella quale ha parlato di aver trascorso una notte con Martina dopo la rottura. "Perché non ci mette la faccia?" ha chiesto Solimeno a Steri il quale ha risposto: "Parlate a telefono, se fosse venuta qui avrebbe litigato con la famiglia. La blocchi su Whatsapp e poi parli di lei sui social".

Ciro Solimeno spiega perché è finita con Martina De Ioannon

"Se dopo una settimana che stiamo insieme metti la foto della collana, stai spettacolarizzando. Se voleva vederti, non si faceva vedere in barberia. Un minimo di rispetto me lo merito. Ci ha giocato su questa cosa. Ha parlato di telefoni, paragona i ragazzi ai telefoni. Le conveniva non venire" ha sbottato Solimeno spiegando il motivo del suo astio nei confronti di Martina. "Capisco la rabbia, ma questa ragazza non ha commesso un reato. Capisco la delusione, tu ti sei sentito preso in giro. Ha messo quella foto con superficialità" ha commentato Maria De Filippi. Allora, Ciro ha spiegato il motivo della rottura spiegando che Martina non lo ha lasciato per Gianmarco: "Lei mi ha lasciato perché in questo momento della sua vita ha bisogno di una persona pronta dal punto di vista economico e anche umano. Ci sono le chat. Non ha mai parlato di Gianmarco, mi ha detto "non voglio vedere un uomo neanche tra un anno"".

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno preso parola andando contro Martina De Ioannon, attaccando Steri che tentava di difenderla: "È stata poco rispettosa nei confronti nostri e del pubblico, sono deluso dalla sua assenza. Doveva venire qui perché è oggetto di questo argomento". "Mi è stato detto che lei aveva dato tutte le spiegazioni a Ciro e non doveva aggiungere altro. La famiglia non voleva che discutesse qui con Ciro facendo uscire cose intime" ha spiegato Maria De Filippi. Solimeno ha allora risposto: "Non me le ha date. Sapeva che io mi ero appena laureato, perché mi devo sentire in colpa se a 23 anni mi sono laureato, seguo la magistrale, lavoro, prendo l'auto, mi sono trasferito in una città nuova? Dopo 10 giorni scopri che si frequenta con lui. Cosa ho fatto di male? C'era un altro dietro la porta, è questa la motivazione".

Gianmarco racconta il ritorno di fiamma con Martina

Gianmarco Steri ha preso parola in più occasione per difendere Martina De Ioannon: "A me da fastidio quando si fanno discorsi ipocriti. Parliamo di una cosa che capita a tutti nella vita di tutti i giorni. Si sta male per amore, tutti soffrono. Non c'è stata una mancanza di rispetto nei tuoi confronti, ci siamo lasciati tutti e due e ci siamo visti dopo. Sono problemi vostri gli altri, la chiami e vi mettete d'accordo" ha dichiarato rivolgendosi a Ciro Solimeno. Il romano ha poi continuato spiegando la dinamica del loro ritorno di fiamma:

Io e Martina ci siamo incontrati in un locale, e ci siamo salutati. Non ti nego che dentro di me ho sentito una sensazione strana. Dopo 10 giorni ha scritto sui social che si era lasciata e a distanza di 15 giorni ci siamo scritti, mi ha scritto lei. In un altro momento l'avrei rifiutata, ma dopo averla vista, ho voluto incontrarla. Lei mi ha parlato di te bene e mi ha chiarito delle cose. Ora stiamo provando a vederci, ci stiamo frequentando. Non ci frega del giudizio della gente, ma ci frequentiamo con le dovute attenzioni. C'è qualcosa di bello, ma dobbiamo capire.

Steri ha poi raccontato cosa le ha detto Martina sul passato a Uomini e Donne e sul perché non lo scelse: "Lei mi ha raccontato che non mi scelse perché preferiva Ciro, poi dopo un bel po' ha avuto dei ripensamenti. È una persona istintiva e non sentiva più gli stessi sentimenti".