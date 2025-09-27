La legge di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: “Amo stare in situazioni in cui non c’entro un ca**o”

Rosa Chemical è l’alieno di questa edizione di Ballando con le Stelle e sorprende la giuria con la sua prima esibzione. Guillermo Mariotto: “Tutto quello che ho visto è al di sopra delle mie aspettative”.

L'alieno di questa edizione di Ballando con le Stelle è senza dubbio Rosa Chemical e la sua prima esibizione di questa edizione è andata ben oltre le aspettative dei giudici. Lo ha detto chiaramente Guillermo Mariotto, dopo la prima esibizione di questa edizione andata in scena nella puntata del 27 settembre.

Le parole di Rosa Chemical prima dell'esibizione

Un Rosa Chemical che si presenta subito nella clip iniziale, spiegando la sua filosofia: "Sono qui per fare quello che faccio sempre: posizionarmi in situazioni in cui non c'entro un ca**o". E questo effetto di contrasto emerge totalmente con la sua esibizione, perché alla fine della fine della prova in pista fioccano i complimenti della giuria. Selvaggia Lucarelli lo elogia e scherza: "Ho saputo una cosa inquietante, che Rossella Erra avrebbe visto le tue foto su OnlyFans prima della puntata". Erra ha risposto ammettendo: "Mia figlia me le ha fatte vedere. Ha fatto foto artistiche, Selvaggia ti consiglio di guardarle".

La giuria premia Rosa Chemical, è tra i più votati della serata

Fabio Canino ha aggiunto: "Sei il trasgressivo della porta accanto, un ragazzo che ama rappresentare. Hai fatto la rappresentazione che mi è piaciuta di più stasera. Da voi mi aspetto tanto, siete i più giovani e gotici". Gli ha fatto eco Carolyn Smith: "Credo tu possa aiutare tanti ragazzi ad approcciare la danza. Sei molto umile e dolce e devi andare avanti, perché hai tanto talento e umiltà". Le parole più forti sono arrivate, forse, da Guillermo Mariotto, che ha riconosciuto di avere visto qualcosa di completamente inaspettato in questa esibizione: "Ho visto qualcosa in ogni gesto che ha fatto. Hai azzeccato tutto in termini di presenza scenica. Tutto quello che abbiamo visto prima è nulla, sei andato molto oltre le mie aspettative". I voti della giuria confermano in assoluto il valore della prova e Rosa Chemical è tra i concorrenti più votati della serata.