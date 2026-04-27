“Accesa lite tra Geolier e Chiara Frattesi in lacrime”, l’influencer fa chiarezza sul loro rapporto

Geolier e Chiara Frattesi sono stati avvistati durante un’accesa litigata, in cui secondo i gossip lei sarebbe scoppiata a piangere. Il settimanale parla di “vento di burrasca” tra loro, ma l’influencer ha rotto il silenzio su Instagram spiegando che non c’è nessun problema nel rapporto.

"Vento di burrasca" tra Geolier e Chiara Frattesi. È questo il gossip lanciato dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva alcune foto della coppia durante un'accesa discussione. Le immagini hanno alimentato le voci di una crisi in corso tra la coppia, ma ben presto a fare chiarezza è stata la modella e influencer con una storia pubblicata su Instagram. I due sono fidanzati da quasi due anni e negli scorsi mesi erano apparsi più affiatati che mai.

Come mostrano le immagini del settimanale, durante un pranzo con la famiglia del rapper napoletano, Geolier e Chiara Frattesi sono stati avvistati mentre litigavano animatamente. "Una discussione così concitata che lei non riesce a trattenere il pianto", si legge. La modella sarebbe quindi scoppiata a piangere, probabilmente per la rabbia e il nervosismo del momento. Non si conosce con certezza il motivo c

In realtà non c'è nessuna aria di crisi tra la coppia, anzi, sembrerebbe andare tutto nel migliore dei modi. Chiara Frattesi ha infatti risposto ai gossip pubblicando su Instagram una storia con una didascalia ben precisa: "Together for 621 day, 23 hour, 40 minut, 52 second”. La ragazza sta tenendo il conto preciso del tempo passato insieme al rapper (ad oggi sono 1 anno e 8 mesi) e questo dimostra che tra loro è tutt'altro che in corso un momento di distanza. La storia con Frattesi è iniziata a luglio 2024, poco dopo la fine della relazione del rapper con la ex Valeria D'Agostino: inizialmente l'influencer era stata duramente attaccata sui social perché ritenuta in qualche modo responsabile della loro separazione, anche se in verità non ha mai avuto alcun ruolo. Con il passare del tempo il sentimento che li lega è cresciuto sempre di più e l'artista ha dedicato alla sua metà diversi brani di successo, rendendo pubblico il suo amore.