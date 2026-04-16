Giulia Honegger mette pace tra Fedez e Chiara Ferragni: “Li ha aiutati a ricucire il loro rapporto”

Sarebbe stata Giulia Honegger a fare da collante tra il compagno Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni. La coppia, in attesa del primo figlio, ha dimostrato di aver stretto un legame con l’influencer partecipando al compleanno del piccolo Leone.

Sarebbe stata Giulia Honegger a fare da collante tra il compagno Fedez e la sua ex moglie Chiara Ferragni. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, l’imprenditrice, al momento incinta del suo primo figlio, avrebbe “lavorato nell’ombra” per aiutare il fidanzato a ricostruire un rapporto con l’influencer, madre dei figli Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara si erano irrimediabilmente allontanati dopo lo scoppio del caso Pandoro. A pochi mesi dal terremoto mediatico che aveva investito Ferragni, Federico aveva deciso di proseguire la sua strada da solo. I motivi della rottura non sono mai stati chiariti con precisione dai diretti interessati. Solo Fedez, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva spiegato che lo scandalo legato alla beneficenza aveva contribuito ad allontanarli, pur non essendo il motivo scatenante della separazione.

Con il tempo sono emerse diverse indiscrezioni, compresa quella dei presunti tradimenti (Fedez con Angelica Montini e Chiara con Achille Lauro, ma in quest’ultimo caso il flirt non è stato confermato), ma una certezza definitiva non è mai arrivata. Di certo restano solo le parole di Chiara, che ha dichiarato di essersi sentita abbandonata dall’ex marito nel momento più difficile della sua vita dal punto di vista professionale.

Giulia avrebbe aiutato i due a superare i vecchi rancori e a riavvicinarsi, almeno come genitori. A dimostrare che tra i due ex coniugi sarebbe tornato il sereno è stata la festa organizzata per l’ultimo compleanno del figlio Leone, alla quale Federico ha partecipato insieme alla nuova compagna. Presente anche Chiara, fotografata a poca distanza dai due.

Sarebbe proprio Honegger, tra i tre, la più interessata a gettare le basi per costruire una famiglia allargata che consenta a questo nucleo di ritrovare serenità. E, inaspettatamente, sia Federico che Chiara avrebbero accettato di farsi guidare dalla giovane imprenditrice in questa fase della loro nuova vita. Una fase nella quale potrebbe presto acquisire un ruolo fondamentale anche Josè Hernandez, nuovo fidanzato dell’influencer.