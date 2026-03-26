Chiara Ferragni innamorata di Jose Hernandez, parla l’amico: “Sembrano due 14enni alla prima cotta”

La storia tra Chiara Ferragni e il manager colombiano procederebbe a gonfie vele. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia: “Tra i due c’è un’intesa evidente”.

Quello tra Chiara Ferragni e il suo nuovo fidanzato Jose Hernandez non sarebbe un semplice flirt passeggero. A confermarlo è una fonte vicina alla coppia, secondo cui la loro storia non solo proseguirebbe a gonfie vele, ma avrebbe riportato l'influencer a una dimensione di spensieratezza quasi adolescenziale. Le parole sul loro rapporto: "Sembrano due 14enni alla prima cotta".

A lanciare i dettagli sulla coppia è il settimanale Oggi, che ha immortalato i due durante una passeggiata serale tra le strade di Milano. Secondo quanto riportato dal magazine, Chiara Ferragni avrebbe fatto sul serio, organizzando una cena in un noto locale milanese per presentare ufficialmente il manager agli amici più stretti. "Chi li conosce parla di un'intesa evidente", si legge ancora tra le pagine del settimanale. Dopo la cena, la coppia non si è nascosta ai flash, rientrando insieme nell'attico dell'imprenditrice dove avrebbero trascorso la notte, segno che il legame sarebbe ormai consolidato.

Ma chi è l'uomo che ha fatto battere di nuovo il cuore dell'imprenditrice? Jose Hernandez è un imprenditore e manager di origini colombiane, una figura che sembra essere l'esatto opposto dei riflettori perennemente accesi che avevano caratterizzato la frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera. Conosciuto durante le vacanze natalizie, l'uomo ha saputo conquistarla con una discrezione che sembra essere stata la "chiave per la sua rinascita".

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Jose Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Anche sul fronte familiare sembra essere tornato il sereno. Il rapporto con l'ex marito Fedez appare oggi disteso: i due sono stati avvistati insieme alla festa di compleanno del figlio Leone. Il rapper, dal canto suo, prosegue la sua vita accanto alla nuova compagna Giulia Honegger, la quale, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in dolce attesa. Un incastro di nuove vite che, dopo la tempesta del "Pandoro-gate" e della separazione, sembra aver portato ognuno verso il proprio, nuovo, posto nel mondo.