Chiara Ferragni volta pagina dopo Tronchetti Provera con Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombiano

Sarebbe Jose Hernandez la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Si sarebbero conosciuti in Colombia, di cui lui è originario, durante le vacanze natalizie: il gossip e le foto del settimanale Chi.

Archiviata definitivamente la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, ormai tornato tra le braccia della sua ex moglie Nicole Moellhausen, Chiara Ferragni avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia di un manager di origini colombiane. È il settimanale Chi a lanciare il gossip documentato con fotografie inedite, scattate dai paparazzi, che ritraggono l'imprenditrice digitale per le strade di Milano con la sua nuova fiamma. Nel nuovo numero della rivista, in uscita domani, sarebbe presente anche un bacio immortalato che confermerebbe la loro relazione.

Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombiano

Lui è Jose Hernandez, scrive Chi, imprenditore che lavora per una multinazionale, di origini colombiane. Il suo profilo Instagram, il cui nome è josedhdz, risulta privato e conta poco più di 2000 followers. Nella descrizione si localizza a Milano e aggiunge il tag di un ristorante. La rivista lo descrive come un manager che ha studiato in Italia e che lavora nel settore degli pneumatici.

Jose Hernandez (foto del profilo Instagram)

Il primo incontro in Colombia, durante il viaggio della Ferragni a Natale

La nuova coppia sarebbe nata a Cartagena, durante le scorse vacanze natalizie. La Ferragni era partita per il Sudamerica con la sorella Valentina e un gruppo di amici, scatenando anche le prime indiscrezioni sulla rottura da Giovanni Tronchetti Provera, prima che venissero confermate. In compagnia di amici, senza neanche i figli, si era regalata un viaggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza. E proprio durante la permanenza in Colombia, più precisamente a Cartagena, si legge tra le pagine del settimanale, avrebbe conosciuto Jose Hernandez. La loro storia sarebbe nata quindi negli ultimi mesi e dopo aver mantenuto massimo riserbo, non si sarebbero nascosti pochi giorni fa, quando sono stati paparazzati insieme in un parco a Milano. Il settimanale Chi racconta che sono stati fotografati durante una passeggiata con il cane Paloma, prima di incontrare la mamma dell'influencer, Marina Di Guardo, e scambiarsi un bacio, che conferma di fatto la relazione.