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“Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger”: la notizia non si ferma

La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. “Federico Lucia diventa papà e lo dice alla sua ex. I due continuano a mettere al primo posto il bene dei loro figli”.
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A cura di Redazione Spettacolo
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La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. "Federico Lucia diventa papà e lo dice alla sua ex. I due continuano a mettere al primo posto il bene dei loro figli".

È Giuseppe Candela nella sua rubrica "C'è Chi dice" a raccontare cosa starebbe succedendo dietro le quinte della rinascita sentimentale di una coppia che fino a poco tempo fa era onnipresente sui social e aveva una serie tv che ne raccontava le gesta quotidiane. "Fedez e Giulia Honegger come si vocifera da tempo, si prepara all'arrivo di un figlio", scrive Candela, "Una notizia mai ufficializzata ma che il rapper avrebbe comunicato anche alla sua ex. I rapporti tra Fedez e Chiara non sono idilliaci ma i due genitori comunicano per il bene dei loro figli. Loro dovranno accogliere nella loro vita una sorellina o un fratellino, nel modo migliore e con l'aiuto di tutti i protagonisti, anche con il sostegno di Chiara".

Pochi giorni fa, la gossip influenzer Deianira Marzano ha parlato dell'arrivo di una femmina, in merito a un presunto gender reveal già avvenuto in casa Lucia. Fedez veniva da giorni felici a Sanremo 2026, dove è arrivato quinto con Marco Masini, cantando con lui Il Male Necessario. Giulia era sempre al suo fianco, in ogni spostamento in van e a ogni festa nella città dei fiori, i due erano inseparabili e avevano mostrato il lato più solido di questo rapporto. Nel frattempo, Chiara Ferragni tornava alla sua vita da imprenditrice di moda e voltava pagina con il nuovo fidanzato, il manager di origine sudamericane Josè Hernandez. La ex coppia sembra ormai proiettata verso un futuro condiviso solo per il bene di Leone e Vittoria, che ultimamente accennano a un minimo ritorno sui social in entrambe le vite dei loro genitori.

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