"Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina", il gossip sulla gravidanza torna con il gender reveal in una delle story della gossip influencer Deianira Marzano. La coppia tace, i rumors inseguono la notizia in cerca di conferme ufficiali.

Negli ultimi mesi è tornata più volte a calcare le pagine rosa la notizia di una gravidanza di Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. A Sanremo erano indivisibili, sempre mano nella mano a ogni evento, e hanno mostrato a più riprese la forza di un sentimento che da quando è stato reso ufficiale non ha subito alcun contraccolpo. La ragazza non ha mai commentato, mantiene un profilo basso e si limita ad accompagnare il compagno nelle sue trasferte musicali. La vicinanza al contesto familiare è palpabile, così come il rapporto con i figli che Federico Lucia ha avuto con Chiara Ferragni.

Fedez, dal suo canto, ha commentato laconicamente il gossip che da diverse settimane sembra essere in cima alla rassegna stampa sul suo conto. "Non ho nulla da annunciare, mi limiterò a cantare", ha dichiarato a La volta buona in un collegamento dal teatro Ariston. Il fine ultimo era quello di puntare su "una bella esibizione" e almeno da posizionamento in classifica si può dire che con Marco Masini ci siano riusciti. La loro canzone Male necessario è arrivata al quinto posto e ha portato a casa il Premio Sergio Bardotti come miglior testo.

Deianira Marzano ha condiviso una storia su Instagram nella quale ha rilanciato con il gender reveal e il sesso del presunto nascituro. Niente che abbia ancora un riscontro con la realtà ma si alimenta ogni giorno di nuovi elementi che puntano a riportare la notizia al centro. Novella 2000 aveva dato per certa la gravidanza, parlando però di un maschio e non di una femmina.