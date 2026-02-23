Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger a Sanremo 2026: “Non devo annunciare nulla, mi limiterò a cantare”

L'attesa per il ritorno di Fedez al Festival di Sanremo 2026 non è legata solo alla musica. Da settimane, infatti, i corridoi del gossip sono in fermento per una presunta "bomba" che il rapper avrebbe dovuto annunciare proprio durante una delle serate della kermesse: l'annuncio ufficiale della presunta gravidanza di Giulia Honegger. Un'indiscrezione che ha cavalcato l'onda dei social, ma che oggi trova una smentita categorica da parte del diretto interessato.

La smentita a "La Volta Buona". Ospite di Caterina Balivo nella puntata di lunedì 23 febbraio, Fedez ha risposto in modo diretto alle domande sulla sua vita privata. Quando la conduttrice ha incalzato il rapper citando i rumors che circolano con insistenza, la risposta è stata chiara: "Non so chi l’abbia detto, ma non devo fare nessun annuncio. Non devo annunciare nulla. Mi limiterò a cantare la nostra canzone, puntiamo a fare una bella esibizione". Niente dediche speciali per allargare la famiglia davanti a milioni di spettatori, dunque. Fedez sembra voler rimettere al centro della scena la competizione canora, cercando di distanziarsi da quelle dinamiche extra-musicali che spesso hanno caratterizzato le sue precedenti partecipazioni al Festival.

Tra una domanda e l'altra, il rapper ha raccontato anche come si sta preparando fisicamente e vocalmente alla kermesse di Carlo Conti. Niente diete drastiche o allenamenti da maratoneta, ma un focus totale sulla voce: "Come mi sto allenando? Banalmente provo la canzone che portiamo in gara, provo cantando. Anche nella villa dove alloggio ho un microfono e delle casse e passo il tempo a provare lì".

La voce di una presunta gravidanza della compagna di Fedez era nata dopo alcune apparizioni pubbliche della coppia in cui i fan avevano intravisto "forme sospette". Molti esperti di cronaca rosa avevano scommesso su un annuncio in stile "Super Bowl", utilizzando la vetrina più importante d'Italia per ufficializzare il lieto evento. Tuttavia, dopo il caos dei Sanremo passati, Fedez pare aver scelto la via del basso profilo. Resta da capire se la sua sia una smentita reale o una strategia per proteggere l'effetto sorpresa, ma le parole dette a Caterina Balivo non lasciano, al momento, spazio a dubbi: all'Ariston parlerà solo la musica.