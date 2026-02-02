“La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta”, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta

Si riparla di Fedez e Giulia Honegger prossimi a diventare genitori. Dopo i primi rumors circolati due settimane fa, smentiti dall’imprenditrice, Deianira Marzano ha rilanciato lo scoop.

Fedez e Giulia Honegger, stando a indiscrezioni che circolano da alcune settimane, sarebbero prossimi a diventare genitori. L'influencer esperta del pettegolezzo online Deianira Marzano nelle ultime ore ha annunciato che la stilista milanese, a capo di un brand di abbigliamento, "sarebbe in dolce attesa". Un gossip che è iniziato a circolare circa 10 giorni fa, lanciato dal settimanale Oggi.

Il settimanale a metà gennaio aveva reso pubbliche le foto scattate alla coppia in vacanza a St. Moriz, raccontando che l'imprenditrice aveva più volte coperto la pancia con una coperta. "Si stringe in vita una coperta, un gesto rivelatorio? Tra gli amici si sussurra che sia incinta", scriveva il settimanale. Il direttore della rivista, Andrea Biavardi, aveva però raccontato in un video di aver ricevuto una smentita dalla diretta interessata che aveva commentato l'indiscrezione, smentendola "categoricamente": "Manteniamola come un'indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia", aveva dichiarato il direttore di Oggi. Lo scoop però circola di nuovo da alcune ore: si attendono quindi nuove smentite o eventuali conferme.

La storia d'amore resa pubblica 7 mesi fa

Fedez ha ufficializzato a luglio 2025 la storia d'amore con Giulia Honegger, stilista milanese lontana dal mondo dello spettacolo ed estremamente riservata. Profilo Instagram blindatissimo e mai nessuna intervista: la coppia si gode lontano dalle luci dei riflettori la loro intensa relazione, salvo eccezioni, come le stories pubblicate dal rapper, prossimo Big in gara al Festival di Sanremo con Marco Masini.

Fedez e Giulia Honegger

La Honegger è comparsa anche su diversi giornali: l'ultimo servizio gliel'ha dedicato il settimanale Oggi a metà gennaio, quando li ha paparazzati in viaggio a St. Moritz con i figli di lui, Leone e Vittoria, l'ennesimo che ha visto anche la partecipazione dei paparazzi intenti a documentare la famiglia allargata.