“Giulia Honegger è incinta”, alla fidanzata di Fedez spunta un anello al dito dopo le voci sulla gravidanza

La storia d'amore tra Fedez e Giulia Honegger prosegue ormai a gonfie vele. I due sono più uniti che mai e lo dimostrano anche i fatti. Da qualche tempo circola la voce che lei possa essere in dolce attesa, intanto come raccontato sul settimanale Chi, al dito della ragazza è comparso un anello difficile da non notare, un gioiello prezioso che confermerebbe quanto la sua presenza nella vita di Fedez sia diventata importante.

"Indossa abiti ampi, ha ordinato solo cibo ben cotto"

Le indiscrezioni di una futura gravidanza si fanno sempre più frequenti e spuntano anche alcuni indizi. Sul settimanale Chi, infatti, si legge delle richieste precise in un ristorante giapponese, dove Giulia Honegger ha ordinato solo cibo ben cotto, a cui si aggiungono anche le scelte nell'abbigliamento: vestiti ampi, morbidi, che danno l'impressione di non voler mostrare un cambiamento fisico, anche se impercettibile, "la pancia è sempre coperta dal taglio degli abiti o dal movimento stesso che fa" si legge. Sono momenti delicati che, però, dimostrano quanto Fedez abbia trovato un suo equilibrio, come raccontano anche le immagini pubblicate sulla rivista, in cui il rapper cammina mano nella mano con i suoi figli, Leone e Vittoria, perché la sua ex moglie è fuori Milano. Sono foto che ritraggono una ritrovata serenità, in cui Fedez appare tranquillo, circondato dalle persone che ama e che gli hanno permesso di rimettersi in sesto.

L'anello al dito di Giulia Honegger

Nel frattempo al dito di Giulia è comparso un anello "importante, prezioso, ma essenziale" raccontano sulle pagine della rivista. Un segno di stabilità e anche di apertura, la possibilità di aprirsi a un futuro diverso, lontano dal clamore mediatico e dai tormenti degli ultimi anni, tra separazione e gossip, che hanno appesantito la vita del cantante milanese che, adesso, sta finalmente pensando a sé stesso e alla possibilità di ricostruirsi, dopo aver trovato una persona pronta ad accogliere le sue fragilità.