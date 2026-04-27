Michelle Hunziker felice e innamorata, ma non nomina Giulio Berruti: “I dettagli li ho chiusi in cassaforte”

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale: la conduttrice si è detta “molto felice” pur preferendo non fare il nome di Giulio Berruti, con cui sui social ha pubblicato il primo scatto. Al momento quindi sembra voler mettere la privacy al di sopra di ogni cosa.

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta dell'amore da quando sta frequentando Giulio Berruti. Tuttavia, nel salotto di Verissimo, la conduttrice non ha mai menzionato il nome dell'uomo. Ospite di Verissimo, nella puntata del 26 aprile, ha raccontato all'amica Silvia Toffanin di essere in un periodo felice della sua vita, ma di preferire non divulgare troppi dettagli, forse per bisogno di quella privacy che in passato non è riuscita ad avere.

"E l'amore?", ha chiesto Toffanin (come di consueto ormai) alla sua ospite. "Sono felice, molto felice, ma i dettagli li metto in una cassaforte svizzera", ha risposto con ironia. Hunziker non vuole interferenze esterne nella sua vita sentimentale in questo momento, tanto che preferisce non nominare Giulio Berruti, nonostante il loro rapporto sia ormai pubblico. I due si frequenterebbero da diversi mesi e in occasione delle festività di Pasqua hanno trascorso una vacanza insieme in Marocco, condividendo poi sui social la prima foto "di coppia", anche se in compagnia del resto del gruppo. "Durante un aperitivo, se vuoi, ti racconto", ha continuato Hunziker parlando con la conduttrice di Verissimo come se fosse di fronte a una cara amica.

Hunziker e Berruti si frequenterebbero da qualche mese, ma soltanto a inizio aprile si sono mostrati per la prima volta insieme sui social. Durante un viaggio a Marrakech, la conduttrice e il noto chirurgo (in passato legato a Maria Elena Boschi) hanno posato in uno scatto di gruppo, confermando di essere una coppia. Per mesi hanno cercato di tenersi lontano dai riflettori e di non attirare l'attenzione e questa sembra essere l'intenzione di Hunziker anche al momento. La conduttrice ha spiegato di essere molto felice in questo momento, ma di voler conservare con cura tutti i dettagli. Tra qualche mese, la figlia Aurora Ramazzotti sposerà Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare, ed è probabile che la conduttrice parteciperà alla cerimonia proprio con lui.