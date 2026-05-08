La reazione di Aurora Ramazzotti all’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: “Colpita dalla sua serietà”

Come ha reagito Aurora Ramazzotti alla storia d’amore tra la madre Michelle Hunziker e Giulio Berruti? La 30enne, che presto sposerà Goffredo Cerza, sarebbe felice della relazione e sarebbe stata “colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti”.

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti è ormai consolidata, tanto che i due sono usciti allo scoperto e la conduttrice si è detta felice e innamorata. "Con lui mi sto lasciando andare, ho mollato tutte le corazze", ha raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Ma come ha reagito la figlia Aurora Ramazzotti alla sua nuova storia d'amore? La 30enne, il prossimo 4 luglio, convolerà a nozze con il compagno Goffredo Cerza e ormai ogni dettaglio della cerimonia è stato programmato.

Stando a quanto racconta il settimanale Oggi, Aurora Ramazzotti sarebbe molto felice per l'amore tra la madre Michelle e Giulio Berruti. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute e la futura sposa è serena nel vedere che anche la madre lo è, dopo anni piuttosto turbolenti. "Aurora è stata colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti, da uomo d'altri tempi", ha fatto sapere il giornalista Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale. Berruti, quindi, sarebbe stato accettato da tutta la famiglia, compresa la figlia. Resta però un punto di domanda per quanto riguarda il tema nozze: Aurora e Goffredo Cerza hanno invitato anche Giulio Berruti? Al momento nessun indizio a riguardo, anche se è probabile che i futuri sposi siano contenti di vedere alla loro cerimonia anche il compagno di Hunziker, a cui è ormai legata da diversi mesi. Il grande giorno sarà il 4 luglio e ogni dettaglio è stato programmato, mentre la sposa è di ritorno dal suo addio al nubilato in Marocco.

Hunziker è oggi in un momento felice della sua vita sentimentale e non ha paura di vivere l'amore alla luce del sole: "Ho imparato che quando sei felice lo puoi comunicare". La conduttrice ha due matrimoni alle spalle (prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi) e oggi è sicura di cosa cerca: "Sono arrivata in un momento in cui so cosa voglio e so anche quello che non voglio". La frequentazione con Berruti è iniziata alcuni mesi fa e la coppia è stata subito paparazzata dai fotografi in diverse occasioni di vita quotidiana. La prima foto insieme sui social risale a Pasqua, in occasione di una vacanza insieme a Marrakech, dove però non erano soli.