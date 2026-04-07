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Giulio Berruti e Michelle Hunziker sono una coppia, la prima foto insieme e la vacanza a Marrakech

Giulio Berruti e Michelle Hunziker insieme a Marrakech. La coppia ha ufficializzato la frequentazione con una foto di gruppo in Marocco, dove hanno trascorso le vacanze di Pasqua.
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A cura di Elisabetta Murina
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Vacanza in coppia per Giulio Berruti e Michelle Hunziker. Contrariamente a quanto avevano lasciato intuire negli scorsi giorni, pubblicando su Instagram foto in luoghi diversi, la conduttrice e l'attore hanno trascorso insieme le festività di Pasqua e Pasquetta. A confermarlo alcune foto condivise sui rispettivi profili social, che raccontano di un viaggio di gruppo a Marrakech.

La frequentazione tra Hunziker e Berruti sembra ora ufficiale a tutti gli effetti: dopo settimane di gossip e avvistamenti, i due sono usciti allo scoperto confermando di essere una coppia. A dimostrarlo il viaggio insieme in occasione delle vacanze di Pasqua. Sul suo profilo Instagram, Jonathan Kashanian ha pubblicato una foto di gruppo scattata a Marrakech, dove compaiono insieme Berruti e Hunziker. Con loro anche altri amici, come la conduttrice Nunzia De Girolamo.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker in vacanza insieme a Marrakech
Giulio Berruti e Michelle Hunziker in vacanza insieme a Marrakech

Anche se con loro ci sono altre persone, lo scatto conferma la frequentazione e la ufficializza. Inizialmente sembrava che Hunziker fosse partita solamente con amici e invece poi le foto hanno dimostrato l'esatto contrario: i due stanno trascorrendo del tempo insieme e stanno entrando a far parte sempre di più uno della vita dell'altro. Nelle ultime settimane, la conduttrice e l'attore avevano fatto discutere per via della loro frequentazione, finendo sempre al centro di  gossip: il settimanale Oggi li aveva descritti come una "coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa". Secondo i beninformati, i due si sarebbero concessi "passeggiate mano nella mano, sguardi voluttuosi e quel modo di parlarsi fitto fitto che appartiene a chi sta scoprendo l’emozione di un sentimento nuovo".

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