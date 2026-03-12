“Michelle Hunziker ha un nuovo amore”: si tratta di Giulio Berruti, ex di Maria Elena Boschi

Michelle Hunziker e Giulio Berruti

A pochi giorni dal suo ritorno in tv con Karaoke, Michelle Hunziker finisce nuovamente al centro delle cronache rosa. Dopo la fine della breve parentesi estiva con l'imprenditore Alessandro Carollo e i successivi rumor su un legame con Nino Tronchetti Provera, per la conduttrice svizzera si parla ora di una frequentazione con Giulio Berruti. L'attore, 41 anni ed ex di Maria Elena Boschi, sembrerebbe essere l'uomo capace di aver attirato la sua attenzione: "È il suo nuovo amore".

A riportare il gossip è il settimanale Oggi, secondo cui la passione tra i due sarebbe nata a Roma soltanto poche settimane fa. Quello che viene descritto come un incontro avvenuto quasi per caso avrebbe lasciato spazio a un immediato invito a cena, dando il via a una frequentazione che si sarebbe già spostata fuori città. La rivista cita alcuni testimoni che avrebbero avvistato la coppia durante un weekend trascorso alle Terme di Saturnia. Chi li ha incrociati, racconta di "una coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa". Secondo i beninformati, i due si sarebbero concessi "passeggiate mano nella mano, sguardi voluttuosi e quel modo di parlarsi fitto fitto che appartiene a chi sta scoprendo l’emozione di un sentimento nuovo".

Giulio Berruti non è un volto nuovo per il mondo del gossip e dello spettacolo. Attore di successo e odontoiatra, ha conquistato la popolarità con diverse fiction, tra cui La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Il falco e la colomba e Sangue caldo, ma è balzato agli onori delle cronache soprattutto per la sua lunga storia d'amore con l'ex ministra Maria Elena Boschi, vissuta per anni sotto i riflettori e finita solo qualche mese fa.

Giulio Berruti in compagnia della sua ex Maria Elena Boschi

Per Michelle Hunziker, invece, questa nuova conoscenza arriverebbe dopo un periodo di assestamento. La conduttrice, che mantiene rapporti eccellenti con gli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, aveva recentemente chiuso una storia con Nino Tronchetti Provera (cugino di Giovanni, ex compagno di Chiara Ferragni). Sebbene la conduttrice si fosse detta serena anche da sola, il feeling con Berruti sembrerebbe suggerire l'inizio di una pagina inedita, proprio mentre si prepara a una stagione televisiva che la vedrà protagonista su Mediaset al timone di Karaoke. Resta da capire se i diretti interessati decideranno di uscire allo scoperto o se preferiranno mantenere il riserbo su questo legame appena nato.