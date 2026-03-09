Michelle Hunziker si riappropria di Canale 5, dopo mesi di assenza è il tempo di due nuovi show

Michelle Hunziker torna su Canale 5 e per lei c'è la conduzione di due show televisivi in prima serata. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, come comunicato da Mediaset la conduttrice torna per risollevare il palinsesto della prossima primavera, ma che già si proietta verso l'estate, con una staffetta serrata di programmi musicali.

Michelle Hunziker torna alla conduzione di due programmi

L'annuncio di Mediaset parla chiaro, la musica sarà al centro dei prossimi programmi che si vedranno in prima serata. Si tratta di Battiti Live Spring, un'introduzione a quella che sarà la versione estiva del programma e che vedrà la conduttrice accompagnata da Alvin. Un appuntamento che vedrà esibirsi a Ferrara ben 40 artisti, nomi importanti della musica italiana, che in questi mesi stanno già macinando successi con le loro canzoni, pronti a scalare le classifiche di Spotify.

Ai piani alti dell'azienda milanese, si è pensato di puntare su un evento musicale, come d'altra parte è accaduto con Taratatà e Paolo Bonolis il mese scorso, che ha riportato in tv un programma già noto diversi anni fa, per far esibire le glorie della musica su un unico palco in due sole serate.

A questo poi, si aggiunge un altro programma che si lega all'operazione nostalgia messa in atto dal Biscione, con il ritorno sul piccolo schermo di Super Karaoke, dalla piazza Trento e Trieste di Ferrara. Stavolta ci si aspetta non un semplice copia e incolla di un vecchio format, bensì una versione completamente nuova e decisamente più affine all'oggi e al modo in cui oggi siamo abituati ad usufruire della musica.

Michelle Hunziker dopo Io Canto Family

In questi mesi la conduttrice ha collaborato con la tv tedesca, come d'altra parte ha sempre fatto, dal momento che ha sempre alternato il lavoro in Italia con quello in altre emittenti. Michelle era reduce dall'esperienza di Io canto Family, programma che è tornato in prima serata a settembre, ma che non ha riscosso il successo sperato da parte del pubblico. L'esito degli ascolti non è stato soddisfacente come quanto ci si sarebbe aspettati e questo è un tema di cui Mediaset non ha potuto tener conto. La conduttrice, però, rappresenta ad oggi uno dei pilastri dell'azienda e, infatti, la scelta di farle condurre i nuovi titoli della prossima stagione tv non è casuale. La speranza è proprio quella di riattivare l'attenzione del pubblico, ormai assuefatto ai soliti programmi che passano in tv.