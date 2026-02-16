La Rai del futuro guarda al passato: “Canzonissima e Stranamore, le idee per la prossima stagione tv”

La Rai guarda al passato per trovare nuova linfa vitale. In primavera è certo che tornerà su Rai1, Canzonissima, programma amatissimo dal pubblico, alla cui conduzione ci sarà Milly Carlucci. Non sarebbe, però, l’unico ritorno: ci sarebbe l’idea di puntare a format come Stranamore, portato al successo da Mediaset.

La televisione di questi ultimi anni affronta l'annoso problema di doversi rinnovare, trovare nuove idee, nuovi spazi di racconto, creare qualcosa che possa interessare il pubblico che, a conti fatti, sembra ormai assuefatto a quanto passa ora sul piccolo schermo. In Rai questo processo di rinnovamento avviene dando uno sguardo al passato, a quelle trasmissioni che hanno fatto anche la storia della tv e che, adesso, potrebbero ritornare.

Il ritorno di Canzonissima

È ormai notizia certa, infatti, che su Rai1 tornerà Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il promo sta già circolando, ma non è ancora stata annunciata la data ufficiale, sebbene sia chiaro che il ritorno è previsto in primavera. È stata una delle trasmissioni più amate della tv andata in onda per dodici edizioni, dal 1956 al 1975 e tornerà con l'impostazione originale: gara musicale, intervallata da momenti di intrattenimento. Nel cast della trasmissione pare ci saranno molti nomi noti della musica italiana, che dovrebbero far parte di una giuria, il cui compito sarebbe quello di giudicare i partecipanti al noto programma canoro. Dopo nomi come Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Loretta Goggi e tanti altri, lo show verrà affidato a un'altra signora della tv di oggi come Milly Carlucci che, di fatto, con Rai firma un contratto che prevede la conduzione di due programmi l'anno, di cui uno è ovviamente l'immancabile Ballando con le stelle.

L'idea di riportare Stranamore in TV

Non sarebbe l'unico grande ritorno, quello di Canzonissima, anzi, secondo alcune indiscrezioni è nel daytime che potrebbero esserci novità che tornano dal passato. Il direttore dell'Intrattenimento Daytime della Rai, Angelo Mellone, avrebbe intenzione di riportare in auge uno dei programmi più iconici della tv, si tratta di Stranamore. L'indimenticabile furgoncino bianco potrebbe tornare in tv, a distanza di diversi anni da quando Alberto Castagna lo aveva portato al successo, quindi negli Anni Novanta, ma non in Rai, bensì su Canale 5. Un'occhiata al passato, ma soprattutto a quei programmi che coinvolgano in prima persona il pubblico e le loro storie. È per questo che tra i titoli da rispolverare, ci sarebbe un altro grande successo Mediaset, ovvero Il Gioco delle Coppie. Su questa scia, il sabato pomeriggio su Rai2, Lorena Bianchetti conduceva una sorta di dating show che, però, non ha avuto il successo sperato. Intanto sarebbero state allertate anche le case di produzione come Banijay, Fremantle ed Endemol, per realizzare un revival in grande stile di questi