Milly Carlucci su Canzonissima: “Volevano prolungarlo ma non è stato possibile. Tornerà nel 2027”

Milly Carlucci ha riportato Canzonissima in tv, uno dei titoli storici della Rai. La conduttrice rivela che l’azienda avrebbe voluto prolungarlo, ma non è stato possibile, conferma però il ritorno dello show il prossimo anno.

Elettra Lamborghini e Milly Carlucci a Canzonissima

Milly Carlucci ha riportato Canzonissima in televisione e ci ha visto lungo, dal momento che il programma sta riscontrando un certo successo da parte del pubblico e si avvicina alla finale del 25 aprile. La conduttrice, in un'intervista, ha dichiarato che la trasmissione tornerà anche il prossimo anno, sempre che non ci siano cambiamenti dal punto di vista dei palinsesti.

Il ritorno di Canzonissima nel 2027

Un successo, forse inaspettato, quello di Canzonissima, che sta riempendo i sabato sera di Rai1, dando spazio alla musica e al racconto degli artisti che partecipano al programma e che si sono messi in gioco, ancora una volta, raccontando anche aspetti piuttosto privati. Intervistata da Bubino Blog, Carlucci ha ribadito questo concetto:

Canzonissima è stata preparata in due mesi. Un autentico miracolo di volontà e professionalità di tutto il gruppo di lavoro. Abbiamo messo al centro di tutto gli artisti e la loro personalità, rinunciando anche a qualche meccanismo televisivo che avrebbe dato riscontro ancora più positivi. Ma questo era il patto ed il punto di partenza e siamo fieri di quello che abbiamo fatto.

Il programma, stando a quanto dichiarato dalla padrona di casa, tornerà anche il prossimo anno, sebbene le fosse stato chiesto dalla Rai di prolungare la messa in onda di qualche puntata: "Così mi hanno detto. Addirittura c’era chi voleva prolungare di qualche puntata, ma gli impegni dei cantanti e miei a Ballando On The Road hanno escluso da subito questa ipotesi".

"Canzonissima non è un ritorno, ma un arrivo"

Quando Canzonissima è riapparsa sul piccolo schermo, non sono mancate titubanze da parte di chi riteneva che andare a pescare un titolo dalla storia così importante, uno dei capisaldi della televisione, fosse un azzardo e che il risultato non potesse essere soddisfacente. Il programma, di fatto, è stato modificato, si è adeguato ai tempi e ha permesso agli artisti chiamati a partecipare di poter mostrare anche la loro versatilità. A questo proposito, è stata proprio Carlucci a sottolineare come sia sbagliato credere che sia stata solo un'operazione nostalgia, ma si sia trattato di qualcosa di molto diverso: