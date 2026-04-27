Cambia il sabato sera di Rai1, Dalla strada al palco si trasferisce contro Maria De Filippi

Il sabato sera di Rai1 cambia per la sera del 2 maggio. Terminata l'avventura di Canzonissima, questa settimana la prima serata di Rai1 cambierà impostazione e ospiterà una nuova puntata di Dalla strada al palco, lo show abitualmente in onda al venerdì sera, in trasfera al sabato eccezionalmente per questa settimana. A darne notizia è stato Carlo Conti, ospite a Deejay Chiama Italia, spiegando a Linus e Nicola Savino che la ragione dello spostamento è dovuta alla volontà di non andare in onda nella serata di venerdì 1 maggio in concomitanza con il concertone in onda su Rai3.

Così lo show con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, passerà ad occupare lo spazio del sabato sera, scontrandosi direttamente con una nuova puntata del serale di Amici, in onda sabato sera su Canale 5. La decisione di Rai1 provoca così lo slittamento della partenza di Milleunacover Sanremo, speciale con lo stesso Carlo Conti, dedicato alle cover della storia di Sanremo. Il programma doveva infatti partire questo sabato 2 maggio e slitterà, prevedibilmente, di una settimana.

Dalla strada al palco va così a coprire per una puntata lo spazio che è stato di Canzonissima, il ritorno dello storico titolo Rai riportato su Rai1 da Milly Carlucci. Un titolo che ha tenuto sotto il profilo degli ascolti, pur non brillando, che è stato anche oggetto di critiche per il confronto con l'originale, ma che proprio in virtù dei risultati ottenuti tornerà nella prossima stagione, come la stessa Milly Carlucci ha annunciato nel corso dell'ultima puntata dello scorso 25 aprile.

Per Dalla strada al palco, invece, si è trattato di un ritorno più tortuoso. Il format, ideato dallo stesso Conti e portato al successo negli scorrsi anni con la conduzione di Nek, è tornato quest'anno in una versione rinnovata, che ha messo al centro proprio la giuria composta da Conti, Venier, Frassica e Guaccero. Un esperimento da rodare, per capire se questo modello Tu Sì Que Vales possa avere fortuna anche su Rai1.