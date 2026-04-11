Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco e il Grande Fratello Vip, i dati in aggiornamento

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Venerdì 10 aprile la prima serata televisiva ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di informazione e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata dello show Dalla strada al palco, che quest'anno vede in giuria Carlo Conti e Mara Venier, oltre che Bianca Guaccero, volto già chiamato dal programma lo scorso anno. Infine, su Canale 5, solito appuntamento settimanale con il Grande Fratello condotto da Ilary Blasi. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra i game show: Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino con la puntata speciale i cui protagonisti sono stati Jovanotti e Gianni Morandi, contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

La sfida degli ascolti TV tra Dalla strada al palco e il Grande Fratello Vip

Torna su Rai1 in prima serata uno show che aveva conquistato le simpatie del pubblico già nelle prime edizioni, si tratta di Dalla strada al palco, che al debutto in TV aveva visto al timone il cantante Nek, che andava a scoprire talenti in giro per le città italiane. Il format è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma quest'anno si è arricchito di presenze in studio che, di fatto, contribuiscono a sostenere lo show. Si tratta di Carlo Conti, Mara Venier che affiancano la già presente dallo scorso anno, Bianca Guaccero. Su Canale 5, invece, continua la traversata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, che rispetto all'esordio di metà marzo sembra aver trovato una sua stabilità.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 è andata in onda la serie Delitti in Paradiso.

In onda su Rai3 in prima serata, il film La casa di Ninetta.

Rete 4 lascia spazio ai talk e programmi giornalistici con Quarto Grado.

Su Italia1, invece, è stato trasmesso il film Aquaman-Il regno perduto.

A seguito dello sciopero dei giornalisti di La7, non è andata in onda Propaganda Live, al suo posto il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche.

Sul Nove in onda il consueto appuntamento con il programma satirico Fratelli di Crozza.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, poi, la sfida dell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Nella serata di venerdì 10 aprile, Stefano De Martino ha avuto due concorrenti d'eccezione: Jovanotti e Gianni Morandi.