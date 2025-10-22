Maria Elena Boschi conferma la rottura con Giulio Berruti, poi l’indiscrezione: “Lei frequenta un avvocato”

“Purtroppo sì”: con queste parole Maria Elena Boschi ha confermato la fine della storia d’amore con Giulio Berruti. Intanto, secondo le indiscrezioni, l’ex ministra avrebbe voltato pagina e starebbe frequentando l’avvocato Roberto Vaccarella.

Dopo le indiscrezioni arriva la conferma. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo cinque anni d'amore. La rottura tra l'ex ministra e l'attore e medico estetico risale a un mese fa. A ufficializzare la fine dell'amore è stata la stessa Maria Elena Boschi, che raggiunta dal settimanale Chi ha commentato con un inequivocabile: "Purtroppo sì". Tra lei e il suo ex compagno, secondo quanto sostiene il magazine, non ci sarebbe "alcuna possibilità di riconciliazione". Ma la fine sarebbe giunta "senza rancore e senza clamore".

Maria Elena Boschi avrebbe voltato pagina. Il settimanale Chi, che pubblica la conferma della rottura tra Boschi e Berruti, riporta anche un'indiscrezione sull'attuale vita sentimentale della quarantaquattrenne. Maria Elena Boschi avrebbe voltato pagina e, da qualche settimana, starebbe frequentando l'avvocato Roberto Vaccarella. L'uomo che starebbe facendo battere il cuore a Boschi è il fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò. Nel passato dell'avvocato, una relazione con la giornalista Sky Lavinia Spingardi. Al momento si tratta solo di un'indiscrezione.

Perché Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati. L'unica motivazione che emerge è che i due, assorbiti dai rispettivi impegni, si siano allontanati. E pensare che fino a qualche mese fa, Giulio Berruti parlava del desiderio di avere un figlio. Un sogno condiviso con la sua compagna: "Ci proviamo da tempo", aveva confidato durante la sua partecipazione a Pechino Express. Inoltre, aveva dichiarato che quella relazione basata sull'amore e sul sostegno reciproco, da cinque anni rappresentava un vero e proprio dono per lui. In queste ore, prima l'indiscrezione sulla rottura diffusa da Dagospia poi la conferma che ufficializza la fine di questo amore. Al momento sembra che Giulio Berruti sia ancora single e concentrato sul suo lavoro.