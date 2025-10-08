Maria De Filippi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’incontro dopo la fine della loro storia

Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, annunciata dai due sui social circa una settimana fa. Secondo Diva e Donna, Maria De Filippi sarebbe intervenuta personalmente per tentare una riconciliazione: “Una cena per evitare l’addio”, si legge sul settimanale.

È passata ormai più di una settimana da quando Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno comunicato attraverso i social la fine della loro relazione. Adesso emergono ulteriori dettagli sulla rottura e, secondo Diva e Donna, a intervenire personalmente per tentare una riconciliazione sarebbe stata Maria De Filippi: "Una cena per evitare l'addio", si legge sul settimanale.

L'intervento di Maria De Filippi

La rivista Diva e Donna ha pubblicato in copertina alcune foto che ritraggono Maria De Filippi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Il titolo del servizio è eloquente: "Maria ha provato a salvare il nostro amore", si legge in copertina, con l’aggiunta di un sottotitolo che parla di “foto esclusive della cena per evitare l’addio”. Secondo quanto riportato, quella serata sarebbe stata un tentativo di ricucire il rapporto tra Bisciglia e Camassa, che da poco hanno annunciato pubblicamente la fine della loro storia. Nonostante il tentativo, la rottura sembra ormai definitiva e, almeno per ora, non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma.

Maria De Filippi è da anni legata a Bisciglia da un rapporto di stima e affetto professionali, tuttavia c'è da precisare che, in assenza di una dichiarazione dei diretti interessati, la cena potrebbe essere avvenuta anche per motivi che prescindono la situazione sentimentale del conduttore.

I motivi della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Al momento, né Bisciglia né Camassa sono intervenuti per parlare dei motivi che li avrebbero spinti a decidere di lasciarsi dopo ben 17 anni d'amore. Anche in questo caso, però, alcune indiscrezioni trapelano da un altro settimanale, Nuovo Tv, secondo cui un'amica della soubrette avrebbe rivelato che "i due erano diventati ormai come fratello e sorella". Per questa ragione, quindi, avrebbero scelto di prendere strade diverse.