Denise Farina parla del rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation: “Non c’entro con la sua separazione”

Denise Farina risponde ad una domanda rivoltale dai fan sul suo rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation Island. Molti avevano notato un certo feeling tra i due e dopo la separazione del conduttore, è sorta anche qualche curiosità. L’ex volto del reality ha però messo le cose in chiaro.

Sebbene Temptation Island abbia ormai chiuso i battenti, compresi gli spin off andati in onda a settembre, c'è ancora qualche domanda inevasa a cui gli spettatori provano a dare una risposta. Denise Farina è una delle partecipanti più gettonate e durante una sessione di domande rivolte ai suoi followers, la 36enne siciliana risponde ad una curiosità che ha stuzzicato la mente di molti, inerente al feeling che sembrava essere nato tra lei e Filippo Bisciglia durante la trasmissione.

Denise risponde alla domanda su Filippo Bisciglia

Gli sguardi complici tra Filippo Bisciglia e Denise seduta sul tronco del falò di confronto sono ormai annoverati tra i momenti cult dell'ultima stagione del reality dei sentimenti. Lei contestava il comportamento di Marco, il suo ex fidanzato, e durante i confronti con lui quasi cercava comprensione dal conduttore che, dal canto suo, non esitava a mostrare la sua vicinanza. Tra le tante domande che sono state poste a Denise, quindi, non poteva non essercene una relativa proprio al feeling nato con il conduttore, soprattutto dopo che quest'ultimo a fine settembre ha annunciato la separazione da Pamela Camassa dopo 17 anni insieme. Denise, quindi, ha risposto divertita dall'allusione: "Mah raga io non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere, ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla".

La separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Una separazione, quella tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che i due non avevano mai parlato apertamente di momenti di crisi, sebbene in un rapporto durato 17 anni ce n'erano stati. I due avevano imparato a supportarsi, soprattutto dal punto di vista lavorativo, ma qualcosa non gli ha permesso di andare avanti come avrebbero voluto, decidendo così di chiudere una relazione per evitare di farsi del male. Dopo l'annuncio sui social, però, nessuno dei due ha mai parlato nuovamente della questione, preferendo non aggiungere dettagli ad un momento già doloroso e difficile da affrontare.