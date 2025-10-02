Denise dopo Temptation Island torna su Instagram: “Ho conosciuto la solitudine, ho fatto fatica a reggere il peso”

Denise è tornata su Instagram dopo Temptation island e ha affidato a un post ricco di immagini il racconto di cosa le è successo dopo il programma. Ha dovuto affrontare la fine della sua storia con Marco Raffaelli, “ho conosciuto la solitudine”, ma il dolore le ha permesso di trovare una forza nuova in sé.

Denise è tornata sui social dopo l'esperienza a Temptation Island e lo speciale dedicato al programma, andato in onda due settimane fa, e in un post ha fatto un resoconto su quanto le è accaduto. Il reality dei sentimenti ha messo fine alla sua lunga storia d'amore con Marco Raffaelli e una volta tornata a casa, la 36enne ha dovuto fare i conti con la solitudine. Ne ha parlato a cuore aperto con i suoi fan di Instagram.

Le parole di Denise dopo Temptation Island

"Quest’estate per me è stata diversa da tutte le altre. Dopo la fine della mia esperienza a Temptation Island mi sono ritrovata a fare i conti con un dolore che non pensavo di dover affrontare: essere lasciata dalla persona a cui avevo dato tutta me stessa" ha scritto Denise in un lungo messaggio social nel quale mostra le foto della sua estate, trascorsa con i familiari, con gli amici, e anche con sé stessa. Dalla perdita di peso – rivelata attraverso le immagini della bilancia – alle notti in lacrime, ha raccontato di aver "conosciuto la solitudine": "Le notti fatte di pensieri, i giorni in cui il sorriso sembrava lontano e in cui il cuore faceva fatica a reggere il peso di quello che era successo. Ma in mezzo a questa sofferenza ho sentito nascere anche una piccola forza nuova. Una speranza silenziosa, che mi ha spinta a credere che, nonostante tutto, tornerò a sorridere davvero". Con il dolore, dopo averlo "attraversato", ha trovato il coraggio di "ricominciare". Ha concluso poi il suo lungo messaggio ringraziando la famiglia e annunciando di essere riuscita ad acquistare casa. "Grazie ai miei figli per avermi abbracciata ogni giorno", ha concluso.

Il gesto di Marco Raffaelli

Tra i commenti al post è spuntato anche quello del suo ex, Marco Raffaelli, che ha aggiunto le emoticon di un lucchetto e di un cuore. Due immagini che sembrano rappresentare l'affetto che provano l'uno per l'altra nonostante abbiano deciso di mettere fine alla loro storia.