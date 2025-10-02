Denise dopo Temptation Island torna su Instagram: “Ho conosciuto la solitudine, ho fatto fatica a reggere il peso”
Denise è tornata sui social dopo l'esperienza a Temptation Island e lo speciale dedicato al programma, andato in onda due settimane fa, e in un post ha fatto un resoconto su quanto le è accaduto. Il reality dei sentimenti ha messo fine alla sua lunga storia d'amore con Marco Raffaelli e una volta tornata a casa, la 36enne ha dovuto fare i conti con la solitudine. Ne ha parlato a cuore aperto con i suoi fan di Instagram.
Le parole di Denise dopo Temptation Island
"Quest’estate per me è stata diversa da tutte le altre. Dopo la fine della mia esperienza a Temptation Island mi sono ritrovata a fare i conti con un dolore che non pensavo di dover affrontare: essere lasciata dalla persona a cui avevo dato tutta me stessa" ha scritto Denise in un lungo messaggio social nel quale mostra le foto della sua estate, trascorsa con i familiari, con gli amici, e anche con sé stessa. Dalla perdita di peso – rivelata attraverso le immagini della bilancia – alle notti in lacrime, ha raccontato di aver "conosciuto la solitudine": "Le notti fatte di pensieri, i giorni in cui il sorriso sembrava lontano e in cui il cuore faceva fatica a reggere il peso di quello che era successo. Ma in mezzo a questa sofferenza ho sentito nascere anche una piccola forza nuova. Una speranza silenziosa, che mi ha spinta a credere che, nonostante tutto, tornerò a sorridere davvero". Con il dolore, dopo averlo "attraversato", ha trovato il coraggio di "ricominciare". Ha concluso poi il suo lungo messaggio ringraziando la famiglia e annunciando di essere riuscita ad acquistare casa. "Grazie ai miei figli per avermi abbracciata ogni giorno", ha concluso.
Il gesto di Marco Raffaelli
Tra i commenti al post è spuntato anche quello del suo ex, Marco Raffaelli, che ha aggiunto le emoticon di un lucchetto e di un cuore. Due immagini che sembrano rappresentare l'affetto che provano l'uno per l'altra nonostante abbiano deciso di mettere fine alla loro storia.