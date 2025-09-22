Temptation Island, Angelo piange per Mariaconcetta ma lei non gli crede: “Sta con un’altra, rimane un toporatto”

Mariaconcetta e Angelo non sono tornati insieme e nello speciale Temptation Island e poi.. e poi… si sono presentati separati. Il ragazzo ha pianto ricordando la loro storia d’amore e ha ammesso: “Ho provato a riconquistarla”. Per lei invece la verità è un’altra: “Ad oggi sta con un’altra, ha avuto diversi flirt. Continua a essere un toporatto sfigato”.

Angelo e Mariaconcetta si sono presentati separati a Temptation Island e poi… e poi…, nella puntata in onda il 22 settembre. Il ragazzo si è commosso davanti a Filippo Bisciglia, pentito di essersi "distratto" con un'altra ragazza che non fosse la sua fidanzata. Era stato lui a tradirla nel villaggio e lei aveva deciso di lasciarlo definitivamente. La versione della ragazza ad oggi è pero diversa: "Sta da circa due mesi con un'altra, le lacrime sono finte".

Angelo in lacrime per Mariaconcetta: "Mi sono rassegnato"

Angelo non è riuscito a trattenere le lacrime e, ripensando alla sua storia d'amore con Mariaconcetta, ammette: "Non pensavo potesse finire così". In più occasioni ha provato a riconquistarla dopo il programma, anche se sapeva "che la sua porta non sarebbe stata aperta". Così, si è rassegnato alla rottura, pur ammettendo che il desiderio di averla accanto di nuovo non si era spento del tutto: "Ho deciso di andare avanti. Questa estate ho fatto una vacanza in Sardegna con amici e mi ha fatto stare bene. Mi sarebbe piaciuto tornare con lei, poi ho capito che è meglio di no per me e per lei, mi auguro che possa trovare la felicità".

Mariaconcetta racconta una verità diversa: "Un toporatto sfigato"

Se Angelo si è commosso, diversa è stata la reazione di Mariaconcetta. Davanti a Filippo Bisciglia, ha infatti raccontato che, in realtà, il ragazzo ha continuato con "le sue distrazioni" e ha fatto tutt'altro che provare a riconquistarla: "Ha avuto flirt con altre ragazza. Ad oggi sta con una da circa due mesi e mezzo. Ha continuato con le sue 50 sfumature da toporatto, si sente Angelo Siffredi ma è uno sfigato". Mariaconcetta oggi è single e sta ricostruendo la sua vita: "Sono da sola e non ho intenzione di interagire con il genere maschile per colpa sua. Sto bene così".