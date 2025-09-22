Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Temptation Island 2025

Temptation Island, Angelo piange per Mariaconcetta ma lei non gli crede: “Sta con un’altra, rimane un toporatto”

Mariaconcetta e Angelo non sono tornati insieme e nello speciale Temptation Island e poi.. e poi… si sono presentati separati. Il ragazzo ha pianto ricordando la loro storia d’amore e ha ammesso: “Ho provato a riconquistarla”. Per lei invece la verità è un’altra: “Ad oggi sta con un’altra, ha avuto diversi flirt. Continua a essere un toporatto sfigato”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
107 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Temptation Island 2025

Angelo e Mariaconcetta si sono presentati separati a Temptation Island e poi… e poi…, nella puntata in onda il 22 settembre. Il ragazzo si è commosso davanti a Filippo Bisciglia, pentito di essersi "distratto" con un'altra ragazza che non fosse la sua fidanzata. Era stato lui a tradirla nel villaggio e lei aveva deciso di lasciarlo definitivamente. La versione della ragazza ad oggi è pero diversa: "Sta da circa due mesi con un'altra, le lacrime sono finte".

Angelo in lacrime per Mariaconcetta: "Mi sono rassegnato"

Angelo non è riuscito a trattenere le lacrime e, ripensando alla sua storia d'amore con Mariaconcetta, ammette: "Non pensavo potesse finire così". In più occasioni ha provato a riconquistarla dopo il programma, anche se sapeva "che la sua porta non sarebbe stata aperta". Così, si è rassegnato alla rottura, pur ammettendo che il desiderio di averla accanto di nuovo non si era spento del tutto: "Ho deciso di andare avanti. Questa estate ho fatto una vacanza in Sardegna con amici e mi ha fatto stare bene. Mi sarebbe piaciuto tornare con lei, poi ho capito che è meglio di no per me e per lei, mi auguro che possa trovare la felicità".

Mariaconcetta racconta una verità diversa: "Un toporatto sfigato"

Se Angelo si è commosso, diversa è stata la reazione di Mariaconcetta. Davanti a Filippo Bisciglia, ha infatti raccontato che, in realtà, il ragazzo ha continuato con "le sue distrazioni" e ha fatto tutt'altro che provare a riconquistarla: "Ha avuto flirt con altre ragazza. Ad oggi sta con una da circa due mesi e mezzo. Ha continuato con le sue 50 sfumature da toporatto, si sente Angelo Siffredi ma è uno sfigato". Mariaconcetta oggi è single e sta ricostruendo la sua vita: "Sono da sola e non ho intenzione di interagire con il genere maschile per colpa sua. Sto bene così".

Leggi anche
Sonia incinta lascia Simone dopo Temptation Island: "Mi ha mancato di rispetto", poi il gender reveal in diretta
Programmi TV
107 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Barbara Floridia contro Meloni: "Usa la Rai e danneggia democrazia. Da tempo in atto un ricatto senza precedenti"
L'intervista alla presidente di commissione di Vigilanza Rai
Mara Venier dà spazio alla premier in apertura di Domenica In, polemiche sui social: "Ecco Telemeloni"
Mara Venier dà spazio alla premier in apertura di Domenica In, polemiche sui social: "Ecco Telemeloni"
Mara Venier dà spazio alla premier in apertura di Domenica In, polemiche sui social: "Ecco Telemeloni"
Meloni che parla di pastarelle a Domenica In è un'immagine che ci dice quanto è debole la Rai
Andrea Parrella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views