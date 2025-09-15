Denise di Temptation Island: “Marco una delusione, gli ho dato tutto e mi sono ritrovata con nulla”

Temptation Island e poi… e poi… fa chiarezza su quello che è accaduto alle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione del programma, andata in onda a luglio su Canale 5. Tra le coppie alle quali il pubblico si è più affezionato, certamente quella composta da Denise e Marco, che dopo un tentativo di riavvicinamento si sono lasciati in modo definitivo, come i due hanno raccontato a Filippo Bisciglia nella puntata di lunedì 15 settembre.

Perché Marco e Denise si sono lasciati

A parlare per prima è stata Denise, che ha confidato a Bisciglia cosa sia successo nelle settimane che sono seguite alla fine del programma: "L'ultima volta che mi sono seduta qui avrei fatto tanto per recuperare il nostro rapporto. Marco ha deciso di lasciarmi, per capire delle cose e prendere tempo. Sparisce e io resto completamente da sola, stavo cercando di capire come ricostruire la mia vita. Lui va in vacanza a Gallipoli e vengo sommersa da video e notizie di lui che stava bene. Mi dice di non sentirsi a suo agio ovunque vada, ma io realizzo di essere stata per quattro anni con una persona che mi diceva di non poter fare nulla per ragioni di disponibilità economica e a me andava bene".

Denise e la delusione nei confronti di Marco

Denise non nega la delusione nei confronti di Marco, che l'ha anche aiutata a farsene una ragione: "Per anni non facciamo nulla e poi io vedo che appena ci lasciamo questa persona ha tempo e disponibilità economiche. Le ho chiesto perché e mi dice che quelle cose avrebbe dovuto farle con me, cosa semplicemente non vera. Mi sento presa in giro, gli ho dato tutto e poi mi sono ritrovata senza nulla. C'è una frase che ho fatto mia: il cuore guarisce quando capisce. Non sto male ma non posso dire di stare bene, però sto capendo".

Il racconto di Marco: "Spero trovi la serenità che non ho dato io"

Quindi è stato il turno di Marco: "La nostra serenità è durata pochissimi giorni, dopo siamo partiti e tutto è cambiato. Le sue polemiche sulle vacanze? Mi sembra assurdo dover ripetere sempre le stesse cose. Lei ha dovuto chiudere un'attività e le sono stato vicino, io ho preso una casa e poi ho aperto un'attività, ci sono cose che a volte non si possono fare. Sono comunque consapevole che quando torno a casa e mi metto a letto, il pensiero va a lei. Mi auguro che possa trovare la serenità che io non sono riuscito mai a darle e io, magari, mi auguro un giorno di realizzare i miei sogni, come quello di diventare padre".