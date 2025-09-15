Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Denise di Temptation Island: “Marco una delusione, gli ho dato tutto e mi sono ritrovata con nulla”

La puntata del 15 settembre di Temptation Island segna l’epilogo della storia tra Denise e Marco, che ammette: “Spero lei trovi la felicità che non le ho dato io”.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Temptation Island e poi… e poi… fa chiarezza su quello che è accaduto alle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione del programma, andata in onda a luglio su Canale 5. Tra le coppie alle quali il pubblico si è più affezionato, certamente quella composta da Denise e Marco, che dopo un tentativo di riavvicinamento si sono lasciati in modo definitivo, come i due hanno raccontato a Filippo Bisciglia nella puntata di lunedì 15 settembre.

Perché Marco e Denise si sono lasciati

A parlare per prima è stata Denise, che ha confidato a Bisciglia cosa sia successo nelle settimane che sono seguite alla fine del programma: "L'ultima volta che mi sono seduta qui avrei fatto tanto per recuperare il nostro rapporto. Marco ha deciso di lasciarmi, per capire delle cose e prendere tempo. Sparisce e io resto completamente da sola, stavo cercando di capire come ricostruire la mia vita. Lui va in vacanza a Gallipoli e vengo sommersa da video e notizie di lui che stava bene. Mi dice di non sentirsi a suo agio ovunque vada, ma io realizzo di essere stata per quattro anni con una persona che mi diceva di non poter fare nulla per ragioni di disponibilità economica e a me andava bene".

Denise e la delusione nei confronti di Marco

Denise non nega la delusione nei confronti di Marco, che l'ha anche aiutata a farsene una ragione: "Per anni non facciamo nulla e poi io vedo che appena ci lasciamo questa persona ha tempo e disponibilità economiche. Le ho chiesto perché e mi dice che quelle cose avrebbe dovuto farle con me, cosa semplicemente non vera. Mi sento presa in giro, gli ho dato tutto e poi mi sono ritrovata senza nulla. C'è una frase che ho fatto mia: il cuore guarisce quando capisce. Non sto male ma non posso dire di stare bene, però sto capendo". 

Leggi anche
Valerio di Temptation Island tradisce anche la single Ary, Sarah: “A letto con me, poi è andato in vacanza con lei”

Il racconto di Marco: "Spero trovi la serenità che non ho dato io"

Quindi è stato il turno di Marco: "La nostra serenità è durata pochissimi giorni, dopo siamo partiti e tutto è cambiato. Le sue polemiche sulle vacanze? Mi sembra assurdo dover ripetere sempre le stesse cose. Lei ha dovuto chiudere un'attività e le sono stato vicino, io ho preso una casa e poi ho aperto un'attività, ci sono cose che a volte non si possono fare. Sono comunque consapevole che quando torno a casa e mi metto a letto, il pensiero va a lei. Mi auguro che possa trovare la serenità che io non sono riuscito mai a darle e io, magari, mi auguro un giorno di realizzare i miei sogni, come quello di diventare padre". 

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
TEMPTATION
ISLAND
La seconda puntata dello speciale con Bisciglia in onda lunedì 22 settembre
Valerio tradisce anche la single Ary, Sarah: “A letto con me, poi è andato in vacanza con lei”
Lucia e l'incontro con il single Andrea: “A letto con lui per capire cosa provavo per Rosario”
Rosario Guglielmi è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne
Denise: "Marco una delusione, gli ho dato tutto e mi sono ritrovata con nulla"
Le sette coppie dell'edizione 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views