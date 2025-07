Marco ha lasciato Denise dopo Temptation Island: “Non voglio un figlio da lei, non la amo abbastanza”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso dell’ottava e ultima puntata di Temptation Island, Denise Rossi e Marco Raffaelli raccontano di essersi lasciati al termine del falò di confronto, nonostante avessero deciso di uscire insieme dal programma.

Il primo a raggiungere Filippo Bisciglia per raccontare cosa è accaduto “un mese dopo” è stato Marco, che si è seduto di fronte al conduttore per offrire la sua versione dei fatti. È emerso che ad allontanarlo da Denise non sono stati i paragoni con il single Flavio Ubirti, ma il fatto che avesse smesso di amarla.

Perché Marco Raffaelli ha lasciato Denise: “Non vedo un futuro con lei”

“In questo momento non posso dirti che sto bene. Sono qui da solo”, così Marco ha annunciato a Filippo la separazione da Denise, spiegando poi i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione:

Quando siamo rientrati a casa, ci sono stati diversi confronti e discussioni. I problemi erano sempre gli stessi: lei continuava a farmi sentire sbagliato e a controllarmi. Quando ricevevo messaggi, soprattutto da ragazze, voleva controllare la cronologia delle chat. Questo controllo eccessivo c’era anche prima di entrare nel programma. Lei sapeva che non ero più felice e che non tolleravo questa mancanza di fiducia. Nel programma mi sono comportato bene, e invece di apprezzarlo, lei l’ha visto come una furbizia. Non penso di meritare questo trattamento. È come se volesse modellarmi nel Marco perfetto per lei, ma io sono me stesso e lei dovrebbe accettarmi così come sono. Ho deciso di andarmene di casa perché non ero più convinto della nostra relazione. Mi manca, ci penso spesso, ma non me la sento di costruire una famiglia e avere un figlio con lei. Forse il sentimento che provo non è abbastanza forte per fare un passo così importante. Continuiamo a sentirci, perché non ci siamo lasciati in cattivi rapporti. Io sono tornato a vivere da mia madre, lei è rimasta a casa mia con i suoi figli. Le ho detto di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno. Temptation ha fatto emergere lati di me di cui mi vergogno. Alcuni miei gesti sono stati eccessivi e mi scuso. Credevo di saper gestire certe emozioni, ma non so cosa mi sia successo.

Denise: “Marco ha ammesso di non provare per me quello che io provo per lui”

La versione di Denise è quella di chi ha subito la decisione dell’altro. “Sono sola, non sono giorni facili per me”, ha raccontato, “Marco ha deciso di lasciarmi sei giorni fa. È stata una decisione dolorosa, soprattutto per me". Il suo racconto ricalca quello che Marco aveva precedentemente ammesso: